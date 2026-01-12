Частина Києва повертається до планових відключень світла, - YASNO

У частині Києва енергетики почали поступово стабілізувати електропостачання та повертатися від аварійних відключень до планових графіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Фейсбуці.

За його словами, зміни стосуються Правого берега столиці, однак не всіх районів. Енергосистема міста все ще працює з обмеженнями після попередніх пошкоджень.

Де вже діють погодинні графіки

Погодинні графіки відключень електроенергії запроваджують на Правому березі Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів. У цих районах, як і на Лівому березі, продовжують діяти аварійні відключення.

Сергій Коваленко наголосив, що ситуація залишається складною, але є позитивна динаміка.

"На правому березі Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, починають діяти графіки. Лівий берег, Печерськ і Голосієво все так само в екстрених", — зазначив він.

Що кажуть енергетики про ситуацію

Очільник YASNO запевнив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Основна мета — якнайшвидше перевести якомога більше споживачів на прогнозовані графіки електропостачання.

За його словами, фахівці роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію в місті та зменшити навантаження на енергосистему.

У понеділок, 12 січня, у всьому Києві були запроваджені аварійні відключення електроенергії. До цього, за інформацією ДТЕК, обмеження після атаки 9 січня діяли переважно на Лівому березі, а також у частині Печерського та Голосіївського районів.

