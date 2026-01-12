Частина Києва повертається до планових відключень світла, - YASNO

У Києві на Правому березі повертаються до планових відключень

У частині Києва енергетики почали поступово стабілізувати електропостачання та повертатися від аварійних відключень до планових графіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Фейсбуці.

За його словами, зміни стосуються Правого берега столиці, однак не всіх районів. Енергосистема міста все ще працює з обмеженнями після попередніх пошкоджень.

Де вже діють погодинні графіки

Погодинні графіки відключень електроенергії запроваджують на Правому березі Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів. У цих районах, як і на Лівому березі, продовжують діяти аварійні відключення.

Сергій Коваленко наголосив, що ситуація залишається складною, але є позитивна динаміка.

"На правому березі Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, починають діяти графіки. Лівий берег, Печерськ і Голосієво все так само в екстрених", — зазначив він.

Що кажуть енергетики про ситуацію

Очільник YASNO запевнив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Основна мета — якнайшвидше перевести якомога більше споживачів на прогнозовані графіки електропостачання.

За його словами, фахівці роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію в місті та зменшити навантаження на енергосистему.

Раніше ми писали, що у Києві через морози в деяких будинках розірвало труби та батареї опалення.

+3
Жоден із цих людей не мерзне. Жоден із цих людей не сидить у квартирі з одинадцятьма градусами тепла.

А вся Україна сидить. Київ сидить.

Мені фізично боляче читати, як люди пишуть про холод у домівках. Мені боляче уявляти маленьких дітей у цих квартирах.

За вікном мінус тринадцять. Це не абстракція. Це реальність.
І в цій реальності хтось бігає, хтось навчається, хтось живе спокійно, а хтось виживає.
12.01.2026 19:08 Відповісти
+2
Це виглядає так, ніби країну просто зламали. Величезну, живу країну хакнули.

І нам тепер пояснюють, що це «складно», «обʼєктивно», «так вийшло».

Ні. Це не «так вийшло». Це ви - наш вирок.

Пане Володимире Зеленський, де підозри всім цим «прекрасним людям»?
Тим, хто крав на енергетиці.
Тим, хто крав на укріпленнях.
Тим, хто виводив кошти, поки країна мерзла.
Вам тепло? Ви взагалі де зараз?
Де ви, пане президенте?

12.01.2026 19:09 Відповісти
+2
ви zебіл?

поясніть це людям в багатоповерхівках, самотнім, пенсіонерам... кулібін уєв
12.01.2026 19:25 Відповісти
Я вжето то вчора постив тут, але мабуть не всі бачили, а ті що бачили не зрозуміли як я побачив по коментах. Нема мислячих, а є віруючі.
Якщо поворушити звивинами і руками то можна собі зробити дармове світло, яким можна грітись, принаймі по селах. Апарати обігріву не потребують якісного струму (напруга, частота, стабілізація). Читати з онлайн переклалачем з цієї сторінки, рисунки й пояснення тут: https://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&start=660
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
12.01.2026 19:20 Відповісти
ви zебіл?

поясніть це людям в багатоповерхівках, самотнім, пенсіонерам... кулібін уєв
12.01.2026 19:25 Відповісти
У вас не всі самотні пенсіонери в багатоповерхівках. Є люди по селах, які без світла і тепла сидять і деяких руки правильно виросли.
12.01.2026 19:31 Відповісти
у деяких
12.01.2026 20:09 Відповісти
Yes!
12.01.2026 20:21 Відповісти
Це вже перемога чи ще ні
12.01.2026 19:06 Відповісти
Дана Ярова:

Я не скаржуся. За добу світло було чотири години. Приватний сектор - якось виживаємо, генератори, свічки, теплі ковдри. Не про мене мова.

У мене питання про інше.

Як там на пробіжці в Ізраїлі Міндічу - нормально?
Як там навчання сина Галущенка у Швейцарії за 200 тисяч доларів на рік - теж нормально?
Як там біг уздовж узбережжя у Цукермана - комфортно?
А Гринкевич - і досі без підозри, так?
12.01.2026 19:07 Відповісти
Патужнасти не хватает. Патужнасть уже не та.
12.01.2026 19:32 Відповісти
Млть, ніяк не вдається опинитись в тих групах, де діють графіки...
12.01.2026 21:00 Відповісти
Спасибі хлопцям енергетикам. Це дійсно герої.
12.01.2026 21:08 Відповісти
 
 