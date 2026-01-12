Часть Киева возвращается к плановым отключениям света, - YASNO

В части Киева энергетики начали постепенно стабилизировать электроснабжение и возвращаться от аварийных отключений к плановым графикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Фейсбуке.

По его словам, изменения касаются Правого берега столицы, однако не всех районов. Энергосистема города все еще работает с ограничениями после предыдущих повреждений.

Где уже действуют почасовые графики

Почасовые графики отключений электроэнергии вводят на Правом берегу Киева, за исключением Печерского и Голосеевского районов. В этих районах, как и на Левом берегу, продолжают действовать аварийные отключения.

Сергей Коваленко подчеркнул, что ситуация остается сложной, но есть положительная динамика.

"На правом берегу Киева, кроме Печерского и Голосеевского районов, начинают действовать графики. Левый берег, Печерск и Голосеево все так же в экстренных", — отметил он.

Что говорят энергетики о ситуации

Глава YASNO заверил, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. Основная цель — как можно быстрее перевести как можно больше потребителей на прогнозируемые графики электроснабжения.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе и уменьшить нагрузку на энергосистему.

В понедельник, 12 января, во всем Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии. До этого, по информации ДТЭК, ограничения после атаки 9 января действовали преимущественно на Левом берегу, а также в части Печерского и Голосеевского районов.

