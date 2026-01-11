Свет может отсутствовать длительное время: ДТЭК сообщил о перегрузке электросетей в столице
В Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК.
- По состоянию на 17:00 воскресенья от жителей столицы поступило более 200 обращений об отсутствии электроэнергии. Энергетики уверяют, что работают в усиленном режиме и привлекли все доступные ресурсы для ликвидации аварий.
Энергетики работают круглосуточно
В компании сообщили, что в настоящее время в Киеве непрерывно работают 57 ремонтных бригад. Их задача - как можно скорее восстановить электроснабжение во всех районах города. Также в ДТЭК призвали киевлян, у которых свет уже появился, не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть и избежать новых аварий.
"Ориентируемся на четверг", - Свириденко
Между тем премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канале сообщила, что для существенного улучшения ситуации со светом в Киеве нужно время. Ориентировочно, ситуация может улучшиться к четвергу.
Она напомнила, что по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры.
"Более 1000 домов в Киеве до сих пор без тепла", - Кличко
Сейчас без тепла в Киеве остаются более тысячи домов. В остальных подачу теплоносителя восстановили. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям.
Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в Киеве остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.
Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - резюмировал Кличко.
- Накануне враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки были краткосрочно обесточены Днепропетровская и Запорожская области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усілякі свириденки обіцяли першочергове підключення до електромереж саме лікарень, особливо реанімаційних відділень!
При останньому пуйловському прильоті у Києві в лікарні швидкої допомоги зовсім не було освітлення. Як виявилось,"із лікарні генератор було "вивезено" за наказом директора Віктора Дороша 3 місяці тому", повідомив Олег Симороз.
Замінити його планували дрібнішим генератором, проте й цього не було зроблено.
Внаслідок цих дій в реанімації почали сідати акумулятори ШВЛ, що призвело до трагічних наслідків, а лікарі до 11-ї ранку всю ніч були вимушені працювати з ліхтариками і бігати між всіма 8 поверхами без ліфта.
Нема слів, тілька французька мова.
Зарядні станції для електрокарів можна хоча б повимикати (не на часі).