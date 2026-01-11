Свет может отсутствовать длительное время: ДТЭК сообщил о перегрузке электросетей в столице

В Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК.

По состоянию на 17:00 воскресенья от жителей столицы поступило более 200 обращений об отсутствии электроэнергии. Энергетики уверяют, что работают в усиленном режиме и привлекли все доступные ресурсы для ликвидации аварий.

Энергетики работают круглосуточно

В компании сообщили, что в настоящее время в Киеве непрерывно работают 57 ремонтных бригад. Их задача - как можно скорее восстановить электроснабжение во всех районах города. Также в ДТЭК призвали киевлян, у которых свет уже появился, не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

"Ориентируемся на четверг", - Свириденко

Между тем премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канале сообщила, что для существенного улучшения ситуации со светом в Киеве нужно время. Ориентировочно, ситуация может улучшиться к четвергу.

Она напомнила, что по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры.

"Более 1000 домов в Киеве до сих пор без тепла", - Кличко

Сейчас без тепла в Киеве остаются более тысячи домов. В остальных подачу теплоносителя восстановили. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в Киеве остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - резюмировал Кличко.

Накануне враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки были краткосрочно обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

