РУС
2 013 17

Свет может отсутствовать длительное время: ДТЭК сообщил о перегрузке электросетей в столице

В Киеве перегрузка электросетей

В Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК.

  • По состоянию на 17:00 воскресенья от жителей столицы поступило более 200 обращений об отсутствии электроэнергии. Энергетики уверяют, что работают в усиленном режиме и привлекли все доступные ресурсы для ликвидации аварий.

Энергетики работают круглосуточно

В компании сообщили, что в настоящее время в Киеве непрерывно работают 57 ремонтных бригад. Их задача - как можно скорее восстановить электроснабжение во всех районах города. Также в ДТЭК призвали киевлян, у которых свет уже появился, не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Читайте: Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму, - ДТЭК

"Ориентируемся на четверг", - Свириденко

Между тем премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канале сообщила, что для существенного улучшения ситуации со светом в Киеве нужно время. Ориентировочно, ситуация может улучшиться к четвергу.

Она напомнила, что по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры.

Читайте: Критические повреждения сетей в Бориспольском районе: действуют экстренные отключения с режимом 4 часа со светом, 12 - без

"Более 1000 домов в Киеве до сих пор без тепла", - Кличко

Сейчас без тепла в Киеве остаются более тысячи домов. В остальных подачу теплоносителя восстановили. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в Киеве остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - резюмировал Кличко.

Читайте: Масштабная авария в энергосистеме обесточила часть Днепропетровской области, действуют аварийные отключения, - ДТЭК (обновлено)

Автор: 

Топ комментарии
+8
ці суки самі не давали розвиватися малій генерації а ще двушка на маскву...
показать весь комментарий
11.01.2026 19:22 Ответить
+4
піськограй обіцяв блекаут в москві а вийшла двушка... це вся його політика у всьому...
показать весь комментарий
11.01.2026 19:32 Ответить
+3
Блекаут у мацкві, кажете?
показать весь комментарий
11.01.2026 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ці суки самі не давали розвиватися малій генерації а ще двушка на маскву...
показать весь комментарий
11.01.2026 19:22 Ответить
А бабло тоді як стригти з пересічних .
показать весь комментарий
11.01.2026 19:24 Ответить
ДТЕК вміє заспокоїти
показать весь комментарий
11.01.2026 19:25 Ответить
А як це розуміти? Саботаж, недбалість чи черговий рашистський пацюк?
Усілякі свириденки обіцяли першочергове підключення до електромереж саме лікарень, особливо реанімаційних відділень!

При останньому пуйловському прильоті у Києві в лікарні швидкої допомоги зовсім не було освітлення. Як виявилось,"із лікарні генератор було "вивезено" за наказом директора Віктора Дороша 3 місяці тому", повідомив Олег Симороз.

Замінити його планували дрібнішим генератором, проте й цього не було зроблено.

Внаслідок цих дій в реанімації почали сідати акумулятори ШВЛ, що призвело до трагічних наслідків, а лікарі до 11-ї ранку всю ніч були вимушені працювати з ліхтариками і бігати між всіма 8 поверхами без ліфта.
Нема слів, тілька французька мова.
показать весь комментарий
11.01.2026 20:11 Ответить
Блекаут у мацкві, кажете?
показать весь комментарий
11.01.2026 19:25 Ответить
московського куєсоса і пдораса ахмєтова-відпзтити. дтек, який він спздив-націоналізувати.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:27 Ответить
Акції вже на лондонській біржі. Вже не націоналізуєш. Треба було раніше.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:29 Ответить
Віддати в управління ще якимсь друзям перзидента ?
показать весь комментарий
11.01.2026 19:32 Ответить
піськограй обіцяв блекаут в москві а вийшла двушка... це вся його політика у всьому...
показать весь комментарий
11.01.2026 19:32 Ответить
Якщо у будинках немає, або слабе опалення - люди починають грітися електрикою. І, звичайно, йде перевантаження. Що призводить до аварій.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:33 Ответить
Ясна річ, все більше розумників (які хочуть комфортно жити за рахунок інших) встановлюють безперебійники великої потужності, які розрядилися і чекають щоб увімкнутись на повну для підзарядки.
Зарядні станції для електрокарів можна хоча б повимикати (не на часі).
показать весь комментарий
11.01.2026 19:36 Ответить
Хороша штука. Дозволяє не помічати відключень.
показать весь комментарий
11.01.2026 20:00 Ответить
Правду в ахметовской империи вам знать не дано! Не надейтесь!
показать весь комментарий
11.01.2026 19:40 Ответить
Ахметов донецкий сепар управляет энергетикой Украины - он привел к власти Януковича и Партию регионов и теперь отвечает за рубильник - выключает свет радуя своих московских кураторов.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:44 Ответить
сьогодні, саме безпечне місце в Україні це буковель! а ні блекаутів, а ні перебоїв з теплом, а ні бусифікацій, а ні загрози нальотів та падіння уламків, все працює, цвіте і пахне! ))
показать весь комментарий
11.01.2026 19:54 Ответить
Я не понял, а где проценты? Осталось процентов 5% наверное ?)
показать весь комментарий
11.01.2026 19:59 Ответить
Так на якого біса графіки, якщо ви їх не дотримуєтесь??!! Черга 3.2 Київ, Лівий, 3 дні підряд без перерви:15.год, 12 год., від учора до 9 ранку сьогодні - 15 год. Навпроти будинки так не вимикали (черга 3.1). Вуличне світло на пр.Соборності - всю ніч, під час комендантської години. Це все нормально?
показать весь комментарий
11.01.2026 20:02 Ответить
 
 