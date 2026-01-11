Более 1000 домов в Киеве до сих пор без тепла, ситуация с электричеством - сложная, - Кличко
Сейчас без тепла в Киеве остается более тысячи домов. В остальных подачу теплоносителя восстановили.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Водоснабжение восстановлено
Как отмечается, водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, восстановили для всех жителей.
Кличко напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.
"Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.
Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - резюмирует мэр.
Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а хто такі ригоанали які звали руській мір в Україну пояснювати думаю не треба
а от якого сюди Кличка замішувати -це вже по zельоному від Оманської Гниди ))
Так, Донбас Арена є приватною власністю Ріната Ахметова (через його холдинг SCM), і хоча сепаратистські угруповання намагалися "націоналізувати" або "віджати" її, вони не змогли цього зробити через юридичні складнощі та статус об'єкта; наразі стадіон закритий, але охороняється, а його територію використовує Фонд Ахметова для гуманітарних цілей, що свідчить про те, що його власність не була "чіпана" в плані повної втрати прав власності бойовиками ДНР/ЛНР, хоч і перебуває під їх контролем де-факто.
Уявили, якби якась частина енергооб'єктів мала бетонний захист? Уявили. Але це було б можливо тільки при президенту-патріоту, а не делітанту. А ще одна невеличка деталь, що якби Зеленський не звільнив у самий відповідальний момент головкома Залужного і десятки генералів, то можливо ворога ми вже перемогли у 2014 році. А так Зе і його єлдак хотіли на білих конячках заїхати в Київ, як переможці. А заїхали сьогодні в Київ на страшному морозі.
Навіть не уявляю, яка любов 73% буде до Голобородька коли дізнаються про масштаби розкрадання оборонних об'єктів разом з кадрами Зе в міністерстві оборони.
По Україні холод, тьма.
Портрет Гундоса на стіні,
Хай гріє у зимові дні!
11.12.2025
Анатолій Березенський
обороняти київ, а саме будувати захист об'єктів потенційних атак підарів, обов'язок саме призначеного зе!гнідої хача тімурчіка, очільника військової адміністрації!!!!
ні у кого нема питань до зелених мародерів деградантів?
а, от віталя, і дороги чистить і мусор вивозить, і відновлює зруйноване!!!
у киян є зауваження саме до цих пунктів?
у мене немає!!!
бо, коли на нас лєтів арешнік у мене у дворі хлопці забирали сміття!!!! а, потім у сусідньому, далі у сусідньому.....
все почищено та посипано.