Более 1000 домов в Киеве до сих пор без тепла, ситуация с электричеством - сложная, - Кличко

Сейчас без тепла в Киеве остается более тысячи домов. В остальных подачу теплоносителя восстановили.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Водоснабжение восстановлено

Как отмечается, водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, восстановили для всех жителей.

Кличко напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.

"Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - резюмирует мэр.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

