Более 1000 домов в Киеве до сих пор без тепла, ситуация с электричеством - сложная, - Кличко

Отопление восстанавливают в Киеве

Сейчас без тепла в Киеве остается более тысячи домов. В остальных подачу теплоносителя восстановили.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Водоснабжение восстановлено

Как отмечается, водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, восстановили для всех жителей.

Кличко напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.

Читайте также: Полную подачу тепла и возвращение к графикам отключений света в Киеве ожидаем уже сегодня, - Свириденко

"Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - резюмирует мэр.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Читайте: В Киеве поэтапно восстанавливают теплоснабжение, - Кулеба

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

+10
ну зеленим киянам я пропоную в їх оселях поставити портрет онце сяйного боневтіка. і відразу у вас все стане добре. ну це не точно

11.01.2026 11:47
показать весь комментарий
11.01.2026 11:47 Ответить
+9
показать весь комментарий
11.01.2026 11:40 Ответить
+7
показать весь комментарий
11.01.2026 12:01 Ответить
Нема тепла то споживання світла зростає - шо ж тут дивного?

11.01.2026 11:39
показать весь комментарий
11.01.2026 11:39 Ответить
11.01.2026 11:40
11.01.2026 11:40 Ответить
ні звісно )) .. ДТЕК це власність ригоанала гниди ахметова сформована на вкраденому у держави

а хто такі ригоанали які звали руській мір в Україну пояснювати думаю не треба

а от якого сюди Кличка замішувати -це вже по zельоному від Оманської Гниди ))
показать весь комментарий
11.01.2026 11:43 Ответить
дивно да. що власність гниди ахметова ніхто не чіпає на ТОТ

Так, Донбас Арена є приватною власністю Ріната Ахметова (через його холдинг SCM), і хоча сепаратистські угруповання намагалися "націоналізувати" або "віджати" її, вони не змогли цього зробити через юридичні складнощі та статус об'єкта; наразі стадіон закритий, але охороняється, а його територію використовує Фонд Ахметова для гуманітарних цілей, що свідчить про те, що його власність не була "чіпана" в плані повної втрати прав власності бойовиками ДНР/ЛНР, хоч і перебуває під їх контролем де-факто.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:51 Ответить
Кличко не бомбив. А от олігарх, пан Ахмєтов з ДТЕК і зі своїми яхтами, віллами і лондонськими маєтностями міг би трохи і про ППО подбати для своїх енергетичних об'єктів, бо в його власності практично майже вся енергетика. Чи про це нам невідомо, і у нього все захищено? Але ж руйнується....Чи яхти і вілли - то святе, та й синуля за кордоном.Читала, що він багато на що гроші дає. Але ж... Може він в Європі мечеті субсідує?...хоча такі в бога не вірують.

11.01.2026 12:01
показать весь комментарий
11.01.2026 12:01 Ответить
Ні, на своєму телеграм-каналі "Бабуся-Звіздуся" виставили картинку для лохів, на якій Кличко і малохольна "слуга" Безугла. Мов кияни, покидайте місто не заважайте, ми тут залишимося вдвох. І слова немає про горе киян, про бізнес-партнерів Зеленського міндіча, цукермана, деркача, галущенко, які обікрали Енергоатом і гроші вивезли з України. Такі, як "Світуся" налаштовують громадян проти мера, коли це все разом із кцапами створив Боневтік Позорно-Брехливий і його воровита і проросійська команда. Бо "двушку" возили кожної неділі не на фронт для ЗСУ, а на росію.

11.01.2026 12:10
показать весь комментарий
11.01.2026 12:10 Ответить
Бомбить не бомбил, но в асфальт закаьывал деньги активнее чем Омельченко в конце 90х.

11.01.2026 12:28
показать весь комментарий
11.01.2026 12:28 Ответить
❗️Я хочу викрасти путіна,- міністр оборони Великобританії Джон Хілі після побаченого в Києві

11.01.2026 11:42

показать весь комментарий
11.01.2026 11:42 Ответить
я не проти
показать весь комментарий
11.01.2026 11:45 Ответить
Кацапи судять по собі.... У них "МАСКВА" - центр "Рассєи". Решта - КОЛОНІЯ, "кормушка"... Тому вони "довбуть" саме київ, не розуміючи, що Київ - це не ВСЯ Україна....

11.01.2026 11:45
показать весь комментарий
11.01.2026 11:45 Ответить
Харьков, Одесса, Днепр, Чернигов тоже сидят и без света и отопления.

11.01.2026 12:31
показать весь комментарий
11.01.2026 12:31 Ответить
ну зеленим киянам я пропоную в їх оселях поставити портрет онце сяйного боневтіка. і відразу у вас все стане добре. ну це не точно

11.01.2026 11:47
показать весь комментарий
11.01.2026 11:47 Ответить
нам світла не треба ,нам піаніст світить ,нам хліба не треба роботу давай !

11.01.2026 11:52
показать весь комментарий
11.01.2026 11:52 Ответить
а ДТЕК та всі інші облЕнерго теж обирали в 2019, чи аби дзявкнути хоча б щось за гривню?

11.01.2026 11:56
показать весь комментарий
11.01.2026 11:56 Ответить
це кацапа ,не звертай увагу
показать весь комментарий
11.01.2026 11:59 Ответить
спробую.
показать весь комментарий
11.01.2026 12:02 Ответить
це ти мене кацапом обізвав ?
показать весь комментарий
11.01.2026 12:19 Ответить
11.01.2026 12:01
11.01.2026 12:01 Ответить
це шо Зеля нас бомбив 7
показать весь комментарий
11.01.2026 12:03 Ответить
твій зєля тільки запоріжську аес кацапам віддав та 4 арсенали зі зброєю нато кацапам злив. які їх знищили

11.01.2026 12:13
показать весь комментарий
11.01.2026 12:13 Ответить
Ні, Зеля відкрив ворота ворогу, коли розмінував мінні поля, відвів війська і знищив ракетні програми. Це Зеля і його команда знімали клістрони з наших систем ППО. Це Зеля Енергоатом віддав агенту із росії деркачу за фальшування плівок на Порошенка "обнімаю, жму руку".Бо в Зеленського, як показав час, ворог не росія, а Порошенко. Це ж Зеленський дозволив своїм бізнес-парртнерам міндічам і цукерманам залізти в міністерства і красти сотні мільярдів, які були виділені на захисні споруди. Це ж Зеленський брехав, що нападу не буде і заморозив всі ракетні програми "бариги", а своїх не зробив.
Уявили, якби якась частина енергооб'єктів мала бетонний захист? Уявили. Але це було б можливо тільки при президенту-патріоту, а не делітанту. А ще одна невеличка деталь, що якби Зеленський не звільнив у самий відповідальний момент головкома Залужного і десятки генералів, то можливо ворога ми вже перемогли у 2014 році. А так Зе і його єлдак хотіли на білих конячках заїхати в Київ, як переможці. А заїхали сьогодні в Київ на страшному морозі.
Навіть не уявляю, яка любов 73% буде до Голобородька коли дізнаються про масштаби розкрадання оборонних об'єктів разом з кадрами Зе в міністерстві оборони.
показать весь комментарий
11.01.2026 12:20 Ответить
не було б дттека. була б інша організація яка заробляє кошти на тобі. що не так?

11.01.2026 12:12
показать весь комментарий
11.01.2026 12:12 Ответить
Не був би Зеленський, то був би Порошенко...так?

11.01.2026 12:23
показать весь комментарий
11.01.2026 12:23 Ответить
кого б вибрали б. міг бути і Залужний

11.01.2026 12:25
показать весь комментарий
11.01.2026 12:25 Ответить
Звичайно. Я впевнений, що якби був президентом Порошенко, то і повномасшабного нападу кцапів не було.

11.01.2026 12:27
показать весь комментарий
11.01.2026 12:27 Ответить
Якби сявота менше трьокала а більш робила,а то самі хвастуни

11.01.2026 11:58
показать весь комментарий
11.01.2026 11:58 Ответить
сявка молода повія
показать весь комментарий
11.01.2026 12:01 Ответить
11.01.2026 12:02
11.01.2026 12:02 Ответить
11.01.2026 12:03
11.01.2026 12:03 Ответить
❗️Я хочу викрасти путіна,- міністр оборони Великобританії Джон Хілі після побаченого в Києві

11.01.2026 12:05
показать весь комментарий
11.01.2026 12:05 Ответить
Лампачька Зєлічя.
показать весь комментарий
11.01.2026 12:24 Ответить
А світло є? Світла нема!!!
По Україні холод, тьма.
Портрет Гундоса на стіні,
Хай гріє у зимові дні!
11.12.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
11.01.2026 12:06 Ответить
нагадаю всім!!!!
обороняти київ, а саме будувати захист об'єктів потенційних атак підарів, обов'язок саме призначеного зе!гнідої хача тімурчіка, очільника військової адміністрації!!!!
ні у кого нема питань до зелених мародерів деградантів?
а, от віталя, і дороги чистить і мусор вивозить, і відновлює зруйноване!!!
у киян є зауваження саме до цих пунктів?
у мене немає!!!
бо, коли на нас лєтів арешнік у мене у дворі хлопці забирали сміття!!!! а, потім у сусідньому, далі у сусідньому.....
все почищено та посипано.
показать весь комментарий
11.01.2026 12:07 Ответить
Надо выдавать людям буржуйки и дрова. Прорвёмся!!!

11.01.2026 12:12
показать весь комментарий
11.01.2026 12:12 Ответить
прибалти вже давно відмовились від централізованого опалення

11.01.2026 12:21
показать весь комментарий
11.01.2026 12:21 Ответить
 
 