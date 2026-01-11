Понад 1000 будинків у Києві досі без тепла, ситуація зі світлом - складна, - Кличко

Наразі без тепла в Києві залишаються понад тисячу будинків. В інші подачу теплоносія відновили.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Водопостачання відновлено

Як зазначається, водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

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"Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме.

Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмує мер.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

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Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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