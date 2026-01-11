Понад 1000 будинків у Києві досі без тепла, ситуація зі світлом - складна, - Кличко
Наразі без тепла в Києві залишаються понад тисячу будинків. В інші подачу теплоносія відновили.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Водопостачання відновлено
Як зазначається, водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям.
Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.
"Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме.
Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмує мер.
Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
Атака РФ на Київ
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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Уявили, якби якась частина енергооб'єктів мала бетонний захист? Уявили. Але це було б можливо тільки при президенту-патріоту, а не делітанту. А ще одна невеличка деталь, що якби Зеленський не звільнив у самий відповідальний момент головкома Залужного і десятки генералів, то можливо ворога ми вже перемогли у 2014 році. А так Зе і його єлдак хотіли на білих конячках заїхати в Київ, як переможці. А заїхали сьогодні в Київ на страшному морозі.
Навіть не уявляю, яка любов 73% буде до Голобородька коли дізнаються про масштаби розкрадання оборонних об'єктів разом з кадрами Зе в міністерстві оборони.