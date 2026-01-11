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Понад 1000 будинків у Києві досі без тепла, ситуація зі світлом - складна, - Кличко

Опалення відновлюють у Києві

Наразі без тепла в Києві залишаються понад тисячу будинків. В інші подачу теплоносія відновили.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Водопостачання відновлено

Як зазначається, водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Також читайте: Повну подачу тепла та повернення до графіків відключень світла в Києві очікуємо вже сьогодні, - Свириденко

"Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме.

Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмує мер.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

Читайте: У Києві поетапно відновлюють теплопостачання, - Кулеба

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Читайте також: Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко

Автор: 

Київ (21176) Кличко Віталій (3586) опалення (1079) енергетика (3948)
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Топ коментарі
+18
ну зеленим киянам я пропоную в їх оселях поставити портрет онце сяйного боневтіка. і відразу у вас все стане добре. ну це не точно
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11.01.2026 11:47 Відповісти
+16
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11.01.2026 11:40 Відповісти
+11
Ні, Зеля відкрив ворота ворогу, коли розмінував мінні поля, відвів війська і знищив ракетні програми. Це Зеля і його команда знімали клістрони з наших систем ППО. Це Зеля Енергоатом віддав агенту із росії деркачу за фальшування плівок на Порошенка "обнімаю, жму руку".Бо в Зеленського, як показав час, ворог не росія, а Порошенко. Це ж Зеленський дозволив своїм бізнес-парртнерам міндічам і цукерманам залізти в міністерства і красти сотні мільярдів, які були виділені на захисні споруди. Це ж Зеленський брехав, що нападу не буде і заморозив всі ракетні програми "бариги", а своїх не зробив.
Уявили, якби якась частина енергооб'єктів мала бетонний захист? Уявили. Але це було б можливо тільки при президенту-патріоту, а не делітанту. А ще одна невеличка деталь, що якби Зеленський не звільнив у самий відповідальний момент головкома Залужного і десятки генералів, то можливо ворога ми вже перемогли у 2014 році. А так Зе і його єлдак хотіли на білих конячках заїхати в Київ, як переможці. А заїхали сьогодні в Київ на страшному морозі.
Навіть не уявляю, яка любов 73% буде до Голобородька коли дізнаються про масштаби розкрадання оборонних об'єктів разом з кадрами Зе в міністерстві оборони.
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11.01.2026 12:20 Відповісти

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