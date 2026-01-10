У Києві поетапно відновлюють теплопостачання, - Кулеба

У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після вчорашньої масованої атаки.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Розпочато подачу тепла до 4 тисяч житлових будинків

Як інформує міністр, за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Вчора без опалення залишилося приблизно 6 тисяч будинків.



"Важливо розуміти: проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків. На це потрібний час. Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

"Аварійні та ремонтні бригади працюють безперервно. Роботи складні, але просуваються - система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків. Для підтримки людей у місті функціонують пункти незламності", - резюмує він.

Як інформує ДТЕК, 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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