РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8368 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
811 4

В Киеве поэтапно восстанавливают теплоснабжение, - Кулеба

отопление в доме

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после вчерашней массированной атаки.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Начата подача тепла в 4 тысячи жилых домов

Как сообщает министр, за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Вчера без отопления осталось примерно 6 тысяч домов.

"Важно понимать: проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов. На это нужно время. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

"Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются - система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начала подачи теплоносителя во все дома. Для поддержки людей в городе функционируют пункты несокрушимости", - резюмирует он.

Как сообщает ДТЭК, 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

Киев (26533) Тарифы на отопление (739) Кулеба Алексей (134)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже третій раз за зиму Київ в блекауті ,жодної гідної відповіді по ворогу немає ,як тільки "найвеличніший" заявив що в москві буде блекаут ,ну ось результат брехня і безвідповідальність, як і про три тисячі ракет і швидкий мир та іншу нісенітницю.
показать весь комментарий
10.01.2026 11:54 Ответить
Чому це падло ще на посаді, а не у СІЗО разом з Єрмаком?
показать весь комментарий
10.01.2026 12:11 Ответить
Тринди-ринди з маком борщ. ось це лише Патужно !
показать весь комментарий
10.01.2026 12:14 Ответить
Кулеба, киевлян теперь объединяют не только кладбища, но и холод с темнотой, так?
показать весь комментарий
10.01.2026 13:07 Ответить
 
 