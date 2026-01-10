В Киеве поэтапно восстанавливают теплоснабжение, - Кулеба

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после вчерашней массированной атаки.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Начата подача тепла в 4 тысячи жилых домов

Как сообщает министр, за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Вчера без отопления осталось примерно 6 тысяч домов.



"Важно понимать: проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов. На это нужно время. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

"Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются - система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начала подачи теплоносителя во все дома. Для поддержки людей в городе функционируют пункты несокрушимости", - резюмирует он.

Как сообщает ДТЭК, 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

