Зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму, - ДТЕК

Зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис ДТЕК у мережі Х.

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Ситуація в енергетиці

Як зазначається, у Дніпрі та області проблеми з передачею електроенергії після ударів по високовольтній інфраструктурі У Києві ворог поцілив у генерацію в момент сильних холодів - коли навантаження на енергосистему найвище. У Київській області до наслідків атаки додалися серйозні пошкодження мереж через негоду. Зараз в області працюють 187 бригад цілодобово.

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Відновлювальні роботи на Дніпропетровщині

За даними ДТЕК, енергосистема стає більш вразливою через постійні обстріли. Вночі сталась аварія в Дніпропетровській області.

Без світла залишилась значна частина області, окрім Криворізького району.

"Ми працювали усю ніч. На ранок вдалося заживити критичну інфраструктуру. Також поступово повертаємо світло в оселі. Робимо усе можливе, аби це сталося якнайшвидше! В області поки не діють графіки, але сподіваємось повернутись до них якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Відновлювальні роботи на Київщині

Як інформує ДТЕК, на Київщині 370 000 родин знову зі світлом після негоди.

"Уже третю добу енергетики Київщини працюють у посиленому режимі, долаючи наслідки негоди, які ускладнилися обстрілами. Задіяно 187 бригад, які безперервно працюють у мороз і завірюху", - йдеться у повідомленні.

Із 9 січня вдалося повернути світло для 370 тисяч домівок області:

🔵280 тисяч після негоди,

🔵90 тисяч після обстрілів.

Наразі без світла через негоду залишаються близько 30 тисяч мешканців Броварського, Бучанського та Фастівського районів.

У Броварському та Бориспільському районах через пошкоджене обстрілами обладнання продовжують діяти екстрені відключення.

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