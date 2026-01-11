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Масштабна аварія в енергосистемі знеструмила частину Дніпропетровщини, діють аварійні відключення, - ДТЕК (оновлено)

відключення світла в Дніпрі

В частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Ситуація в енергетиці області

Як зазначається, стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДТЕК, вночі через масштабну аварію в енергетичній системі, без світла залишилась Дніпропетровська область, окрім Криворіжжя.

"У регіоні поки не діють графіки стабілізаційних відключень. На ранок неділі заживили критичну інфраструктуру, аби забезпечити життєдіяльність регіону. У будинки мешканців також поступово повертаємо світло. Робимо усе можливе, аби це сталося якнайшвидше!", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

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