Масштабна аварія в енергосистемі знеструмила частину Дніпропетровщини, діють аварійні відключення, - ДТЕК (оновлено)
В частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Ситуація в енергетиці області
Як зазначається, стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили у ДТЕК, вночі через масштабну аварію в енергетичній системі, без світла залишилась Дніпропетровська область, окрім Криворіжжя.
"У регіоні поки не діють графіки стабілізаційних відключень. На ранок неділі заживили критичну інфраструктуру, аби забезпечити життєдіяльність регіону. У будинки мешканців також поступово повертаємо світло. Робимо усе можливе, аби це сталося якнайшвидше!", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ніч проти неділі, 11 січня, через ворожу атаку була знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області.
- Наразі вже відновлено електропостачання Запорізької області після нічного блекауту.
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