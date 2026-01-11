Масштабная авария в энергосистеме обесточила часть Днепропетровщины, действуют аварийные отключения, - ДТЭК (обновлено)
В части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Ситуация в энергетике области
Как отмечается, стабилизационные графики пока не применяются.
"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь запуская объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщили в ДТЭК, ночью из-за масштабной аварии в энергетической системе без света осталась Днепропетровская область, кроме Криворожья.
"В регионе пока не действуют графики стабилизационных отключений. На утро воскресенья заживили критическую инфраструктуру, чтобы обеспечить жизнедеятельность региона. В дома жителей тоже постепенно возвращаем свет. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее!", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье, 11 января, из-за вражеской атаки была обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области.
- Сейчас уже восстановлено электроснабжение Запорожской области после ночного блэкаута.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто надумав скиглити, то рекомендую подивитися статистику, як у 2019 році проголосувала Дніпропетровська область на президентських і парламентських виборах. Ви себе зробили разом - радійте!