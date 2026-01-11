Масштабная авария в энергосистеме обесточила часть Днепропетровщины, действуют аварийные отключения, - ДТЭК (обновлено)

В части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии.

Ситуация в энергетике области

Как отмечается, стабилизационные графики пока не применяются.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь запуская объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в ДТЭК, ночью из-за масштабной аварии в энергетической системе без света осталась Днепропетровская область, кроме Криворожья.

"В регионе пока не действуют графики стабилизационных отключений. На утро воскресенья заживили критическую инфраструктуру, чтобы обеспечить жизнедеятельность региона. В дома жителей тоже постепенно возвращаем свет. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее!", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье, 11 января, из-за вражеской атаки была обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области.

Сейчас уже восстановлено электроснабжение Запорожской области после ночного блэкаута.

