Масштабная авария в энергосистеме обесточила часть Днепропетровщины, действуют аварийные отключения, - ДТЭК (обновлено)

отключение света в Днепре

В части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Ситуация в энергетике области

Как отмечается, стабилизационные графики пока не применяются.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь запуская объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг массированно атаковал дронами Днепропетровскую область: трое пострадавших, есть перебои со светом в Днепре и Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в ДТЭК, ночью из-за масштабной аварии в энергетической системе без света осталась Днепропетровская область, кроме Криворожья.

"В регионе пока не действуют графики стабилизационных отключений. На утро воскресенья заживили критическую инфраструктуру, чтобы обеспечить жизнедеятельность региона. В дома жителей тоже постепенно возвращаем свет. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее!", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Читайте также: В Днепре после ударов РФ - чрезвычайная ситуация национального уровня, - Филатов. ВИДЕО

Днепр (4597) энергетика (3015) отключение света (617) Днепропетровская область (4859)
Зевлада та морози допомагають русні руйнувати країну. 🥶
11.01.2026 09:47 Ответить
А як так сталося, що майже вся енергетика в країні в руках однієї людини, що володіє ДТЕК? Без будь-якої альтернативи. Того, хто дудів в труби в Маріуполі 2014 року, замість того, щоб раз і назавжди вигнати сруській мір на донбассі. Того, хто хотів домовлятися хоч з чортом.
11.01.2026 10:38 Ответить
Нас всіх зігріє вишитий бісером портрет простого парня від наріду. Що нам ті морози і постійні відключення світла під час великих морозів? Так 73%?
Хто надумав скиглити, то рекомендую подивитися статистику, як у 2019 році проголосувала Дніпропетровська область на президентських і парламентських виборах. Ви себе зробили разом - радійте!
11.01.2026 10:43 Ответить
 
 