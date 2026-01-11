РУС
Восстановлено электроснабжение Запорожской области после ночного блэкаута

Исчезло свет в Запорожье

В ночь на воскресенье, 11 января, из-за вражеской атаки была обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Электроснабжение восстановлено

По его словам, по состоянию на утро электроснабжение в области восстановлено.

"В первую очередь подано питание на объекты критической инфраструктуры", - уточнил Федоров.

По данным ОГА, в Хортицком районе Запорожья восстановление электроснабжения еще продолжается. Все службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Что предшествовало?

Какой то странный блэкаут уже второй раз.На два часа полностью вырубают затем все есть и по графику не отключают сутки.
