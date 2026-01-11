Восстановлено электроснабжение Запорожской области после ночного блэкаута

В ночь на воскресенье, 11 января, из-за вражеской атаки была обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Электроснабжение восстановлено

По его словам, по состоянию на утро электроснабжение в области восстановлено.

"В первую очередь подано питание на объекты критической инфраструктуры", - уточнил Федоров.

По данным ОГА, в Хортицком районе Запорожья восстановление электроснабжения еще продолжается. Все службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Что предшествовало?

Напомним, 8 января ночная атака РФ также обесточила Днепропетровскую и Запорожскую область .

Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.

ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.

В Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.

Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.

