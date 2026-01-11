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Новини Удари по енергетиці
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Відновлено електропостачання Запорізької області після нічного блекауту

Зникло світло у Запоріжжі

У ніч проти неділі, 11 січня, через ворожу атаку була знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Електропостачання відновлено

За його словами, станом на ранок електропостачання в області відновлено.

"Насамперед подано живлення на обʼєкти критичної інфраструктури", - уточнив Федоров.

За даними ОВА, у Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам.

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Що передувало?

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обстріл (35269) енергетика (3948) Запорізька область (5151)
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