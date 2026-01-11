Відновлено електропостачання Запорізької області після нічного блекауту

У ніч проти неділі, 11 січня, через ворожу атаку була знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Електропостачання відновлено

За його словами, станом на ранок електропостачання в області відновлено.

"Насамперед подано живлення на обʼєкти критичної інфраструктури", - уточнив Федоров.

За даними ОВА, у Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам.

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 січня нічна атака РФ також знеструмила Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.

ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.

Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.

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