Відновлено електропостачання Запорізької області після нічного блекауту
У ніч проти неділі, 11 січня, через ворожу атаку була знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Електропостачання відновлено
За його словами, станом на ранок електропостачання в області відновлено.
"Насамперед подано живлення на обʼєкти критичної інфраструктури", - уточнив Федоров.
За даними ОВА, у Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 січня нічна атака РФ також знеструмила Дніпропетровщину та Запоріжжя.
- Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.
- ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
- У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.
- Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.
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