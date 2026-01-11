Росіяни вдарили дроном "Молнія" по інфраструктурному об’єкту в Харкові
У ніч на неділю, 11 січня, російський дрон "Молнія" влучив в інфраструктурний об'єкт міста Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував "Молнією"
"Маємо інформацію про влучання ворожого БПЛА типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту", - розповів Терехов.
Наразі на місці прильоту працюють усі відповідні служби.
Атака безпілотників
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 10 січня, російські війська атакують територію України ударними дронами.
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