Росія атакує Україну шахедами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 10 січня, російські війська атакують територію України ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
Дніпропетровщина - БпЛА повз Шахтарське, курсом на Павлоград, - повідомлялося о 18:28.
О 18:41 ПС повідомляли:
- БпЛА на півночі Сумщини - курсом на Чернігівщиную
- Чернігівщина - група БпЛА курсом на Мену.
Чернігівщина - БпЛА курсом на Олишівку, Батурин, Ніжин, Носівку, - повідомлялося о 19:15.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс - південно-західний (Київщина), - повідомлялося о 19:49.
БпЛА на півночі Київщини - курс західний, - повідомлялося о 20:03.
О 20:29 ПС повідомили:
- Сумщина - БпЛА на Терни.
- Чернігівщина - БпЛА на Корюківку, Семенівку, повз Лосинівку в південно-західному напрямку.
Оновлення
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА на Запоріжжі в напрямку Вільнянська/Славгорода
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на н.п Татарбунари/Сарата
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Затоку/Чорноморськ
- Група БпЛА на півночі Київщини, західним курсом.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.
- Одещина - БпЛА на Біляївку, Лиманське.
- Житомирщина - БпЛА курсом на н.п. Народичі з півночі.
Оновлення
Сумщина - БпЛА повз Буринь Терни, Дубов'язівку, Ромни курсом на Полтавщину,- повідомлялося о 23:48.
О 23:50 ПС повідомили:
- Житомирщина - БпЛА в напрямку н.п Коростень.
- Чернігівщина - БпЛА повз н.п. Короп, Макошине в південно-західному напрямку.
Група БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь,-повідомлялося о 23:51.
Група БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину,- повідомлялося о 00:36.
Тривога в Києві
- Київщина - БпЛА на Бориспіль,- повідомлялося о 01:04.
- Київщина - БпЛА на Бориспіль, Вишеньки, Васильків,- повідомлялося о 01:12.
Оновлення
О 01:49 ПС повідомили:
- Чернігівщина - БпЛА на н.п Сосниця з півночі.
- Київщина - БпЛА на півночі - західним курсом.
Група БпЛА на півночі Харківщини курс на південь, - повідомлялося о 01:55.
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У грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська - понад 1500 протишахедних дронів на добу.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у http://t.me/Denys_Smyhal/12153 Телеграмі.
Раніше таке вважалося неможливим через швидкість підльоту.