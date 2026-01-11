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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну шахедами, - Повітряні сили (оновлено)

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе

Ввечері суботи, 10 січня, російські війська атакують територію України ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

Дніпропетровщина - БпЛА повз Шахтарське, курсом на Павлоград, - повідомлялося о 18:28.

О 18:41 ПС повідомляли:

  • БпЛА на півночі Сумщини - курсом на Чернігівщиную
  • Чернігівщина - група БпЛА курсом на Мену.

Чернігівщина - БпЛА курсом на Олишівку, Батурин, Ніжин, Носівку, - повідомлялося о 19:15.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс - південно-західний (Київщина), - повідомлялося о 19:49.

БпЛА на півночі Київщини - курс західний, - повідомлялося о 20:03.

О 20:29 ПС повідомили:

  • Сумщина - БпЛА на Терни.
  • Чернігівщина - БпЛА на Корюківку, Семенівку, повз Лосинівку в південно-західному напрямку.

Оновлення

Згодом ПС повідомили:

  • БпЛА на Запоріжжі в напрямку Вільнянська/Славгорода
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на н.п Татарбунари/Сарата
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Затоку/Чорноморськ
  • Група БпЛА на півночі Київщини, західним курсом.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря  курсом на Одесу/Чорноморське.
  • Одещина - БпЛА на Біляївку, Лиманське.
  • Житомирщина - БпЛА курсом на н.п. Народичі з півночі.

Оновлення

Сумщина - БпЛА повз Буринь Терни, Дубов'язівку, Ромни  курсом на Полтавщину,- повідомлялося о 23:48.

О 23:50 ПС повідомили:

  • Житомирщина - БпЛА в напрямку н.п Коростень.
  • Чернігівщина - БпЛА повз н.п. Короп, Макошине в південно-західному напрямку.

Група БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь,-повідомлялося о 23:51.

Група БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину,- повідомлялося о 00:36.

Тривога в Києві

  • Київщина - БпЛА на Бориспіль,- повідомлялося о 01:04.
  • Київщина - БпЛА на Бориспіль, Вишеньки, Васильків,- повідомлялося о 01:12.

Оновлення

О 01:49 ПС повідомили:

  • Чернігівщина - БпЛА на н.п Сосниця з півночі.
  • Київщина - БпЛА на півночі - західним курсом.

Група БпЛА на півночі Харківщини курс на південь, - повідомлялося о 01:55. 

Читайте також: Ворог атакував балістичною ракетою та 121 БпЛА, знешкоджено 94 дрони, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (6143) атака (1880) Повітряні сили (3575)
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Топ коментарі
+10
Коротше знову русня виготовила щось нове, швидке і потужне. В той час як Україна продовжує запускати кілька дринчаків щоб підірвати цистерну на нафтобазі.
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10.01.2026 19:53 Відповісти
+6
небо України захищене Zельоним поносом

У грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська - понад 1500 протишахедних дронів на добу.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у http://t.me/Denys_Smyhal/12153 Телеграмі.
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10.01.2026 19:41 Відповісти
+5
❗️ Попередньо, в Харкові вперше за час війни була збита балістична ракета

Раніше таке вважалося неможливим через швидкість підльоту.
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10.01.2026 20:00 Відповісти

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