Россия атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
Днепропетровская область - БПЛА мимо Шахтерского, курсом на Павлоград, - сообщалось в 18:28.
В 18:41 ВС сообщали:
- БПЛА на севере Сумщины - курсом на Черниговскую область
- Черниговская область - группа БПЛА курсом на Мену.
Черниговская область - БПЛА курсом на Олышевку, Батурин, Нежин, Носовку, - сообщалось в 19:15.
Обновление относительно движения вражеских дронов
БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина), – сообщалось в 19:49.
БпЛА на севере Киевщины – курс западный, – сообщалось в 20:03.
В 20:29 ПС сообщили:
Сумщина – БпЛА на Терны.
Черниговщина - БпЛА на Корюковку, Семеновку, мимо Лосиновки в юго-западном направлении.
У грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська - понад 1500 протишахедних дронів на добу.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у http://t.me/Denys_Smyhal/12153 Телеграмі.
На болотах завершил и виготовлення експериментальних зразків і планують випробування безпосередньо по території України
Крилата ракета повітряного базування Х-БД-К (аналог Х-101):
▪️ носій - Ту-95МС;
▪️ швидкість - до 900 км/год;
▪️ дальність - близько 3000 км.
Гіперзвукова крилата ракета Х-99:
▪️ носій - Ту-160М;
▪️ швидкість - до 6600 км/год;
▪️ дальність - до 5500 км.
Гіперзвукова авіаційна протикорабельна ракета Х-МЦ (аналог Х-22):
▪️ універсальний носій для стратегічних бомбардувальників;
▪️ дальність - до 900 км;
▪️ швидкість - до 4200 км/год.
☝️ рф робить ставку на ескалацію повітряних ударів і випробування нових озброєнь у бойових умовах.
В результаті удару пошкоджено злітні смуги, авіаремонтний завод і автомобілі.
Цю інформацію підтверджують і OSINTери, які проводили аналіз опублікованих відео.
Завод вже потрапляв під удари в 2022 році.
https://www.youtube.com/watch?v=BZVxHQL7kwc
Раніше таке вважалося неможливим через швидкість підльоту.