Россия атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе

Вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

Днепропетровская область - БПЛА мимо Шахтерского, курсом на Павлоград, - сообщалось в 18:28.

В 18:41 ВС сообщали:

  • БПЛА на севере Сумщины - курсом на Черниговскую область
  • Черниговская область - группа БПЛА курсом на Мену.

Черниговская область - БПЛА курсом на Олышевку, Батурин, Нежин, Носовку, - сообщалось в 19:15.

Обновление относительно движения вражеских дронов

БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина), – сообщалось в 19:49.

БпЛА на севере Киевщины – курс западный, – сообщалось в 20:03.

В 20:29 ПС сообщили:

Сумщина – БпЛА на Терны.

Черниговщина - БпЛА на Корюковку, Семеновку, мимо Лосиновки в юго-западном направлении.

Читайте также: Враг атаковал баллистической ракетой и 121 БПЛА, обезврежено 94 дрона, - Воздушные силы

небо України захищене Zельоним поносом

У грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська - понад 1500 протишахедних дронів на добу.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у http://t.me/Denys_Smyhal/12153 Телеграмі.
10.01.2026 19:41 Ответить
❗️❗️❗️ рф готує нові типи ракет для стратегічної авіації

На болотах завершил и виготовлення експериментальних зразків і планують випробування безпосередньо по території України

Крилата ракета повітряного базування Х-БД-К (аналог Х-101):

▪️ носій - Ту-95МС;
▪️ швидкість - до 900 км/год;
▪️ дальність - близько 3000 км.

Гіперзвукова крилата ракета Х-99:

▪️ носій - Ту-160М;
▪️ швидкість - до 6600 км/год;
▪️ дальність - до 5500 км.

Гіперзвукова авіаційна протикорабельна ракета Х-МЦ (аналог Х-22):

▪️ універсальний носій для стратегічних бомбардувальників;
▪️ дальність - до 900 км;
▪️ швидкість - до 4200 км/год.

☝️ рф робить ставку на ескалацію повітряних ударів і випробування нових озброєнь у бойових умовах.
10.01.2026 19:50 Ответить
Коротше знову русня виготовила щось нове, швидке і потужне. В той час як Україна продовжує запускати кілька дринчаків щоб підірвати цистерну на нафтобазі.
10.01.2026 19:53 Ответить
❗️❗️❗️ Є інформація, що «Орєшнік» прилетів на аеродром «Скнилів» і Львівський державний «Авіаційно-ремонтний завод».

В результаті удару пошкоджено злітні смуги, авіаремонтний завод і автомобілі.

Цю інформацію підтверджують і OSINTери, які проводили аналіз опублікованих відео.

Завод вже потрапляв під удари в 2022 році.

https://www.youtube.com/watch?v=BZVxHQL7kwc
10.01.2026 19:58 Ответить
❗️ Попередньо, в Харкові вперше за час війни була збита балістична ракета

Раніше таке вважалося неможливим через швидкість підльоту.
10.01.2026 20:00 Ответить
 
 