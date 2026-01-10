Враг атаковал баллистической ракетой и 121 БПЛА, обезврежено 94 дрона, - Воздушные силы

В ночь на 10 января 2026 года войска РФ атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М с Курской обл. - РФ, и 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают Воздушные силы.

