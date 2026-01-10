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Новини Обстріл Харкова
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Росіяни завдали подвійного ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Харкові (оновлено)

РФ вдарила по Харкову

У Харкові зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт у Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

Також читайте: Удар РФ по Харкову 2 січня: кількість загиблих зросла до шести

Оновлення

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, було зафіксовано подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту у Слобідському районі. На щастя, без загиблих та постраждалих.

Автор: 

обстріл (35258) Харків (6229)
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Топ коментарі
+6
Думки розходяться. Збиття ракети не було. Те, що виставляють на відео, була бойова робота та протокол самознищення.
У будь-якому разі було гучно та страшно. Хоч я живу в іншому районі.
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10.01.2026 17:18 Відповісти
+5
UPD: Збиття ракети не було. На відео бойова робота та спрацювання протоколу самознищення.
Реальна Війна | Україна
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10.01.2026 18:00 Відповісти
+5
Можу повчити борщ варити, а щі навчать в рашке.)
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10.01.2026 18:28 Відповісти

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