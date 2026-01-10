Росіяни завдали подвійного ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Харкові (оновлено)

У Харкові зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт у Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

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Оновлення

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, було зафіксовано подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту у Слобідському районі. На щастя, без загиблих та постраждалих.