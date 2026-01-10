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Росіяни завдали подвійного ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Харкові (оновлено)
У Харкові зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт у Слобідському районі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.
Оновлення
За уточненою інформацією Ситуаційного центру, було зафіксовано подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту у Слобідському районі. На щастя, без загиблих та постраждалих.
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У будь-якому разі було гучно та страшно. Хоч я живу в іншому районі.
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