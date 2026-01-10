829 3
Россияне нанесли удар по Харькову: есть попадание в инфраструктурный объект
В Харькове зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Слободском районе.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.
У будь-якому разі було гучно та страшно. Хоч я живу в іншому районі.