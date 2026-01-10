РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9788 посетителей онлайн
Новости Обстрел Харькова
829 3

Россияне нанесли удар по Харькову: есть попадание в инфраструктурный объект

РФ нанесла удар по Харькову

В Харькове зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Слободском районе.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Читайте также: Удар РФ по Харькову 2 января: число погибших возросло до шести

Автор: 

обстрел (31265) Харьков (7865)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Вперше (!) за час війни збили балістичну ракету, яка летіла по Харкову - монітори повідомили, що це було майже неможливим раніше, адже ракети прилітають за 40-90 секунд.
показать весь комментарий
10.01.2026 17:06 Ответить
Думки розходяться. Збиття ракети не було. Те, що виставляють на відео, була бойова робота та протокол самознищення.
У будь-якому разі було гучно та страшно. Хоч я живу в іншому районі.
показать весь комментарий
10.01.2026 17:18 Ответить
повчи чоловіка щі варити
показать весь комментарий
10.01.2026 17:42 Ответить
 
 