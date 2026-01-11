Россияне ударили дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове
В ночь на воскресенье, 11 января, российский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект города Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал "Молнией"
"Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту", - рассказал Терехов.
Сейчас на месте прилета работают все соответствующие службы.
Атака беспилотников
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.
Oleksandr Valovyi
Victor Litarchuk
ярослав ильчишин
