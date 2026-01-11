РУС
Россияне ударили дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове

Удар по Харькову: Россия атаковала инфраструктурный объект

В ночь на воскресенье, 11 января, российский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект города Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал "Молнией"

"Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту", - рассказал Терехов. 

Сейчас на месте прилета работают все соответствующие службы.

Атака беспилотников

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.

беспилотник (4721) Харьков (7865) атака (901)
Льовочкині та керовніки АРМА, мабуть, дуже «глибоко зхвильовані», перебуваючи на Захисті України!!???
11.01.2026 02:02 Ответить
Російські війська почали застосовувати дрон "Молния" з контейнером, що розпилює термітну суміш для підпалів.
11.01.2026 02:16 Ответить
І що в Харкові немає чим збивати дрони,чи не на часі
11.01.2026 02:19 Ответить
 
 