Россияне ударили дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове

В ночь на воскресенье, 11 января, российский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект города Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал "Молнией"

"Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту", - рассказал Терехов.

Сейчас на месте прилета работают все соответствующие службы.

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.

