Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму, - ДТЭК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ДТЭК в сети Х.
Ситуация в энергетике
Как отмечается, в Днепре и области проблемы с передачей электроэнергии после ударов по высоковольтной инфраструктуре В Киеве враг нацелился на генерацию в момент сильных холодов - когда нагрузка на энергосистему самая высокая. В Киевской области к последствиям атаки добавились серьезные повреждения сетей из-за непогоды. Сейчас в области круглосуточно работают 187 бригад.
Восстановительные работы в Днепропетровской области
По данным ДТЭК, энергосистема становится более уязвимой из-за постоянных обстрелов. Ночью произошла авария в Днепропетровской области.
Без света осталась значительная часть области, кроме Криворожского района.
"Мы работали всю ночь. К утру удалось восстановить критическую инфраструктуру. Также постепенно возвращаем свет в дома. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее! В области пока не действуют графики, но надеемся вернуться к ним как можно скорее", - говорится в сообщении.
Восстановительные работы в Киевской области
Как сообщает ДТЭК, в Киевской области 370 000 семей снова с электричеством после непогоды.
"Уже третью сутки энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, преодолевая последствия непогоды, которые осложнились обстрелами. Задействовано 187 бригад, которые непрерывно работают в мороз и метель", - говорится в сообщении.
С 9 января удалось вернуть свет для 370 тысяч домов области:
🔵280 тысяч после непогоды,
🔵90 тысяч после обстрелов.
Сейчас без света из-за непогоды остаются около 30 тысяч жителей Броварского, Бучанского и Фастовского районов.
В Броварском и Бориспольском районах из-за поврежденного обстрелами оборудования продолжают действовать экстренные отключения.
за наш з вами кошт ремонтується, та ми платимо за те що своїми руками утримуємо.
Ахметов добудував супер'яхту за $500 мільйонів і виставив на продаж усі свої приватні літаки. ВIДЕО
Мільярдер Рінат Ахметов продає всі свої приватні літаки літаки.
Усі вони були придбані більше десяти років тому, йдеться у https://www.pravda.com.ua/articles/2024/08/15/7470500/ матеріалі УП "Літо олігархів".
Зокрема, за даними європейських брокерів, на продаж виставили джети:
Falcon 7x з бортовим номером M-SCMG;Falcon 7x - P4-SCM;Airbus A319-133X(CJ) - P4-RLA. Джерело: https://censor.net/n3504929
а на рахунок того що все в руках голобородька - не погоджуюсь .. воно існує поки ахметов і такі як він дозволяють йому гундосити поки вони тихо крадуть
А там мала б бути картинка Голобородька в обіймах героя кцапії деркача, міндіча і цукенрмана з надписом "Ну як ми вас придурків зробили разом?". Продалася "бабуся" за медільку від Голобородька і можливо якісь блага і їй пофігу, що мерзнуть кияни, що гинуть найкращі сини України не тільки по вині ворога, а і того, хто знищив ракетні програми, хто розмінував Чонграр, хто відвів наші війська...Не відмиєшся бубусю решту свого життя від зеленого смердючого лайна.
Нагадаю "звіздусі", що у всьому виней пуйло, що знищує інфраструктуру і Годобородько, який запустив своє оточення в міністерства для розкрадання сотен мільярдів, які були виділені на захисні споруди. А також особисто Голобородько - персонаж кіно і Зеленський реальний суб'єт горя киян, бо забрав з казни міста 9 мільярдів, залишивши мера і місто без можливості щось відновлювати за гроші міста.