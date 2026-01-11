Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму, - ДТЭК

Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Ситуация в энергетике

Как отмечается, в Днепре и области проблемы с передачей электроэнергии после ударов по высоковольтной инфраструктуре В Киеве враг нацелился на генерацию в момент сильных холодов - когда нагрузка на энергосистему самая высокая. В Киевской области к последствиям атаки добавились серьезные повреждения сетей из-за непогоды. Сейчас в области круглосуточно работают 187 бригад.

Восстановительные работы в Днепропетровской области

По данным ДТЭК, энергосистема становится более уязвимой из-за постоянных обстрелов. Ночью произошла авария в Днепропетровской области.

Без света осталась значительная часть области, кроме Криворожского района.

"Мы работали всю ночь. К утру удалось восстановить критическую инфраструктуру. Также постепенно возвращаем свет в дома. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее! В области пока не действуют графики, но надеемся вернуться к ним как можно скорее", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы в Киевской области

Как сообщает ДТЭК, в Киевской области 370 000 семей снова с электричеством после непогоды.

"Уже третью сутки энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, преодолевая последствия непогоды, которые осложнились обстрелами. Задействовано 187 бригад, которые непрерывно работают в мороз и метель", - говорится в сообщении.

С 9 января удалось вернуть свет для 370 тысяч домов области:

🔵280 тысяч после непогоды,

🔵90 тысяч после обстрелов.

Сейчас без света из-за непогоды остаются около 30 тысяч жителей Броварского, Бучанского и Фастовского районов.

В Броварском и Бориспольском районах из-за поврежденного обстрелами оборудования продолжают действовать экстренные отключения.

