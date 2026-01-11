РУС
1 359 23

Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму, - ДТЭК

Энергетика под ударами РФ

Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ДТЭК в сети Х.

Ситуация в энергетике

Как отмечается, в Днепре и области проблемы с передачей электроэнергии после ударов по высоковольтной инфраструктуре В Киеве враг нацелился на генерацию в момент сильных холодов - когда нагрузка на энергосистему самая высокая. В Киевской области к последствиям атаки добавились серьезные повреждения сетей из-за непогоды. Сейчас в области круглосуточно работают 187 бригад.

Восстановительные работы в Днепропетровской области

По данным ДТЭК, энергосистема становится более уязвимой из-за постоянных обстрелов. Ночью произошла авария в Днепропетровской области.

Без света осталась значительная часть области, кроме Криворожского района.

"Мы работали всю ночь. К утру удалось восстановить критическую инфраструктуру. Также постепенно возвращаем свет в дома. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее! В области пока не действуют графики, но надеемся вернуться к ним как можно скорее", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы в Киевской области

Как сообщает ДТЭК, в Киевской области 370 000 семей снова с электричеством после непогоды.

"Уже третью сутки энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, преодолевая последствия непогоды, которые осложнились обстрелами. Задействовано 187 бригад, которые непрерывно работают в мороз и метель", - говорится в сообщении.

С 9 января удалось вернуть свет для 370 тысяч домов области:

🔵280 тысяч после непогоды,
🔵90 тысяч после обстрелов.

Сейчас без света из-за непогоды остаются около 30 тысяч жителей Броварского, Бучанского и Фастовского районов.

В Броварском и Бориспольском районах из-за поврежденного обстрелами оборудования продолжают действовать экстренные отключения.

ситуация в энергетике

Топ комментарии
+5
3 рівня захисту...тепер вже знаємо кого.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:27 Ответить
+5
я вам скажу секрет, що в наступному році буде ще складніша ситуація
показать весь комментарий
11.01.2026 11:28 Ответить
+4
Самые "мудрые" выбрали это дерьмо на голову всех в 2019 году, а теперь эти "мудрые" смылись за кордон и учат оттуда жить в Украине.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:33 Ответить
Якщо ЦАР зі свитою нікуди не зникнуть ... а ЦАРЮ, схоже, дуже подобається царювати завдяки продовженню цієї нескінченої війни - все у ЦАРЯ та його "міндічей" та "юзиків" ДУЖЕ ДОБРЕ!
показать весь комментарий
11.01.2026 12:04 Ответить
Так це зрозуміло було. Я ще весною казав: покупайте зарядні станції, поки ціни були на них нормальні. Родина, яка дозволяє собі автомобіль - може дозволити зарядну станцію. Це не панацея, але вагомий плюс і допомога. А же і притомний дядько восени написав - мер якогось міста, що взимку будемо сидіте без електрики. Так тут на форумі місцева братія на нього накинулася: ко-ко-ко, звідки він знає? Ко-ко-ко, він на рашку працює. Люди два плюс два не можуть скласти в голові. Одні розумні на війні загинули, інші розумні або енергетику ладнають і їм немає коли сперечатися з колунами, а ще частина розумних просто виїхала. От і маємо тупі коментарі під кожною новиною про енергетику. Сум...
показать весь комментарий
11.01.2026 11:29 Ответить
Приблизительно как про отопление в Киеве. Один советовал антифриз в систему залить, а другой советовал воду из системы отопления пить)
показать весь комментарий
11.01.2026 11:33 Ответить
Це було відомо ще з 22 року.Як приїздив у відпустку приблизно те саме було взимку 22/23.Адекватні люди попереджали-готуйтесь до гіршого.Всени 22 перевів жінці гроші,купила генератор, машину дров,бензин,ліхтарі,павербанки.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:52 Ответить
прикол у тому, що приватну власність ахметова ремонтується за бюджет україни!!!!!
за наш з вами кошт ремонтується, та ми платимо за те що своїми руками утримуємо.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:30 Ответить
А коли вже в моцкві буде обіцяний блекаут?
показать весь комментарий
11.01.2026 11:31 Ответить
Кацапи звіріють і морози їм на руку
показать весь комментарий
11.01.2026 11:35 Ответить
бідує ригоанал ахметка

Ахметов добудував супер'яхту за $500 мільйонів і виставив на продаж усі свої приватні літаки. ВIДЕО

https://images.cnscdn.com/6/d/8/a/6d8a45c6e35bc07e031900fb81f498fa/original.jpg

Мільярдер Рінат Ахметов продає всі свої приватні літаки літаки.

Усі вони були придбані більше десяти років тому, йдеться у https://www.pravda.com.ua/articles/2024/08/15/7470500/ матеріалі УП "Літо олігархів".

Зокрема, за даними європейських брокерів, на продаж виставили джети:
Falcon 7x з бортовим номером M-SCMG;Falcon 7x - P4-SCM;Airbus A319-133X(CJ) - P4-RLA. Джерело: https://censor.net/n3504929
показать весь комментарий
11.01.2026 11:36 Ответить
Не корректно писати "регіонал" Ахметов. Хіба що така формуліровка добре вкладеться у баранячі мізки наріду 73%. Як відомо "регіонали" в основному залишилися в ОПЗЖ(перейменування) "Наш край", "Відродження" та ще декілька інших політичних сил. Всі вони разом голосують в Раді зі "слугами", створивши неофіційну коалацію. А голоовний менеджер Ахметова - Шмигаль керував урядом майже 5 років, сьогодні керує міністерством оборони. А тому можна твердо стверджувати, що всі об'єкти енергетики в руках "слуг" і особисто Голобородька.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:41 Ответить
саме тому ахметовський холуй шмигаль не тоне

а на рахунок того що все в руках голобородька - не погоджуюсь .. воно існує поки ахметов і такі як він дозволяють йому гундосити поки вони тихо крадуть
показать весь комментарий
11.01.2026 11:45 Ответить
Не погоджуюся, від слова зовсім. Воно існує, бо в країні було і є 73%, які не тільки дали в руки Голобородьку булаву, а і монобільшість в Раді і ліцензію на фальшування справ проти опозиції і відважних генералів, що захистили Україну в 2014 році і зупинили ворога в 2022 році. Цей мудрий наріт дав ліцензію хуцпі Голобородька грабувати і мародерити Україну і не тільки сотні мільярдів з бюджету, а і половину міжнародної допомоги. Цей нарід уповноважив Голобородька зняти з посади Головкома і 16 генералів Генштабу, засунути свої руки і безтолковку в оборону, після чого фронт почав сипатися.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:56 Ответить
А хто чекав від простого мальчіка від наріду 73% нормальних рішень і дій для народу Укрраїни? Головне, що міндічі і цукермани не постраждали. Їм Голобородько дозволив вкрасти мільярдів з енергетики, особливо Енергоатома і з награбованим втекти до Ізраїлю. Чули звернення до Ізраїлю Голобородька щоб видав цих злочинців? Ні? І не почуєте. Зате ми чули, що вони возили "двушки" на московію. Не тільки для свого корифана деркача, якому Голобородько віддав весь Енергоатом за фальсифікації плівок на Порошенка, а і для підтримки армії ворога.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:36 Ответить
Наступного року буде ще складніша, гроші знову всі вкрадуть і нічого не зроблять, якийсь Міндіч втіче в Ізраїль.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:36 Ответить
Календарної зими ще десь півтора місяці. Якщо вдасться в такому режимі (атака - усунення наслідків) дотягнути до весни, то є шанс. Ну а якщо наступні прильоти доб'ють остаточно енергосистему? В уряду є плани, як діяти у цьому випадку? Може треба облаштовувати якісь тимчасові наметові містечки біля великих мегаполісів? Щоб у разі чого туди автобусами можна було вивезти людей? Завезти туди генератори, цистерни з водою, теплові гармати, ковдри, розкладачки. Бо якщо апокаліпсис станеться, а всі будуть як завжди не готові, то це буде остаочний вирок зеленій владі
показать весь комментарий
11.01.2026 11:37 Ответить
Потрібні міні - електростанції - може Захід допоможе
показать весь комментарий
11.01.2026 11:43 Ответить
Их давали еще в 2023 году. Почему похерили эту программу ради аферы с достройкой реакторов Ровненской АЭС? - вопрос к нашей власти.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:51 Ответить
Сьогодні зайшов на телеграм-канал "Баубуся - *******" і був в черговий раз вражений розповсюдженням "бабусею" зеленого лайна. Там виставлена картинка мера Києва Кличка і придуркуватої "слуги" Безуглої і надпис на кшталт "кияни покидайте місто, ми залишимося вдвох" (це не точна формуліровука, бо цей канал я видалив назавжди).
А там мала б бути картинка Голобородька в обіймах героя кцапії деркача, міндіча і цукенрмана з надписом "Ну як ми вас придурків зробили разом?". Продалася "бабуся" за медільку від Голобородька і можливо якісь блага і їй пофігу, що мерзнуть кияни, що гинуть найкращі сини України не тільки по вині ворога, а і того, хто знищив ракетні програми, хто розмінував Чонграр, хто відвів наші війська...Не відмиєшся бубусю решту свого життя від зеленого смердючого лайна.
Нагадаю "звіздусі", що у всьому виней пуйло, що знищує інфраструктуру і Годобородько, який запустив своє оточення в міністерства для розкрадання сотен мільярдів, які були виділені на захисні споруди. А також особисто Голобородько - персонаж кіно і Зеленський реальний суб'єт горя киян, бо забрав з казни міста 9 мільярдів, залишивши мера і місто без можливості щось відновлювати за гроші міста.
показать весь комментарий
11.01.2026 11:51 Ответить
Як неочікувано.Напевно війна і при владі зрадник?Усунення другого фактору принесе результат для вирішення першого.Ні?Тоді шукайте далі причини
показать весь комментарий
11.01.2026 11:57 Ответить
в ЄС теж морози розпочалися.
показать весь комментарий
11.01.2026 12:00 Ответить
З такою владою і не дивно.
показать весь комментарий
11.01.2026 12:16 Ответить
 
 