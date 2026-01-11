РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8730 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
800 5

Враг снова атаковал энергетику: в ряде областей отключение света и восстановительные работы, - Минэнерго

Ситуация в Киевской области

Ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки были краткосрочно обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Энергетики с ночи начали восстановительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановительные работы

Как отмечается, по состоянию на утро потребители Днепропетровской области почти полностью обеспечены электроэнергией. В регионе продолжаются ремонтные работы для скорейшего восстановления электро- и теплоснабжения.

В Запорожской области на утро без света остаются более 13 тысяч потребителей. Во избежание повторных массовых отключений энергетики просят ограничить пользование мощными электроприборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабная авария в энергосистеме обесточила часть Днепропетровщины, действуют аварийные отключения, - ДТЭК (обновлено)

По данным Минэнерго, в Житомирской области без электроснабжения остаются более 7 тысяч абонентов. В части области вынужденно применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме Киевской области

Также отмечается, что в Киеве и Киевской области завершен ключевой этап аварийно-восстановительных работ. В столице действуют экстренные отключения в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений. Энергетики работают над постепенным переводом потребителей на прогнозируемые графики, однако это требует времени и поэтапного подключения. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам возможность планировать свой день.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области также обесточены 110 населенных пунктов, в Черниговской области - 48. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Читайте: 30 тысяч семей еще без света в Киевской области: сложная ситуация в нескольких районах. ФОТОрепортаж

Сейчас почти во всех регионах действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, Одесской области и частично в Житомирской области применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от понижения температуры воздуха. Актуальную информацию узнавайте на официальных ресурсах вашего облэнерго.

Автор: 

Киевская область (4535) энергетика (3015) Запорожская область (3963) Минэнерго (502) отключение света (617) Днепропетровская область (4863)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підрозділи Збройних Сил України щодня отримують понад 1500 спеціалізованих протишахедних дронів.

Про це заявив міністр оборони ГНИДА https://mod.gov.ua/news/**********-otrimuyut-ponad-1-500-protishahednih-droniv-na-dobu-denis-shmigal Денис Шмигаль.

біля кожного стовпа можно було б вже поставити але

показать весь комментарий
11.01.2026 10:36 Ответить
Та ви шо? Якось непередбачено. Як там проживають наєми, міндічі, цукермани, галущенкам, деркачі і Зе?
показать весь комментарий
11.01.2026 10:37 Ответить
❗️ рф вперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" під час комбінованих атак, - ГУР.



Дрон має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. Апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, на відміну від попередніх "ґєраней". 🤯

📡 Зокрема, встановлено використання системи супутникової навігації "комєта", а також реактивного двигуна Telefly.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км. Цей БпЛА суттєво конструктивно та технологічно схожий з іранським безпілотником Karrar. 🇮🇷

⚠️ Противник також опрацьовує варіанти застосування "ґєрань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.
показать весь комментарий
11.01.2026 10:38 Ответить
у відповідь потужно летять невидимі zельоні фламінги
показать весь комментарий
11.01.2026 10:45 Ответить
П#здець, майже чотири роки війна , а так звана українська влада досі не спалила хочаб частину маскви. А русня Київ кожен день обстрілює. Це просто ганьба.
показать весь комментарий
11.01.2026 10:54 Ответить
 
 