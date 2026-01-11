Враг снова атаковал энергетику: в ряде областей отключение света и восстановительные работы, - Минэнерго

Ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки были краткосрочно обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Энергетики с ночи начали восстановительные работы.

Восстановительные работы

Как отмечается, по состоянию на утро потребители Днепропетровской области почти полностью обеспечены электроэнергией. В регионе продолжаются ремонтные работы для скорейшего восстановления электро- и теплоснабжения.

В Запорожской области на утро без света остаются более 13 тысяч потребителей. Во избежание повторных массовых отключений энергетики просят ограничить пользование мощными электроприборами.

По данным Минэнерго, в Житомирской области без электроснабжения остаются более 7 тысяч абонентов. В части области вынужденно применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме Киевской области

Также отмечается, что в Киеве и Киевской области завершен ключевой этап аварийно-восстановительных работ. В столице действуют экстренные отключения в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений. Энергетики работают над постепенным переводом потребителей на прогнозируемые графики, однако это требует времени и поэтапного подключения. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам возможность планировать свой день.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области также обесточены 110 населенных пунктов, в Черниговской области - 48. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Сейчас почти во всех регионах действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, Одесской области и частично в Житомирской области применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от понижения температуры воздуха. Актуальную информацию узнавайте на официальных ресурсах вашего облэнерго.