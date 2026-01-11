30 тысяч семей еще без света в Киевской области: сложная ситуация в нескольких районах. ФОТОРЕПОРТАЖ
По состоянию на утро 10 января энергетикам области удалось восстановить электроснабжение более 370 тысяч семей в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Влияние погодных условий
Как отмечается, погодные условия по-прежнему существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы. Во многих местах бригады вынуждены добираться до повреждений в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег.
"Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, которые устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевской области", - говорится в сообщении.
Есть отключения электроэнергии
По данным ОГА, в настоящее время без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.
Также отмечается, что тяжелой остается ситуация для Бориспольского и Броварского районов, где продолжают действовать экстренные отключения.
Во время сильного мороза и обледенения провода электросети покрываются льдом, их вес увеличивается, из-за чего они провисают или рвутся, иногда ломаются опоры. Провода могут касаться веток или друг друга, вызывая новые аварии из-за короткого замыкания и обесточивания.
Ситуация на дорогах
"На дорогах области также продолжается постоянная работа. По состоянию на утро для очистки и обработки дорог от снега и гололеда на территории Киевской области задействовано 381 единицу специальной техники - посыпальную технику, бульдозеры, грейдеры и погрузчики. Работы продолжаются непрерывно даже в самых отдаленных уголках", - говорится в сообщении.
В Бориспольской и Броварской громадах дополнительно размещены вагоны несокрушимости, развернуты палатки ГСЧС, активно людей поддерживает социально ответственный бизнес - пункты несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты и получить помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
добре що АЕС не встиг закрити - а потуги такі у нього були.
https://24tv.ua/ru/julija-poskrobok_tag7427/ Юлия Поскробок
Почему останавливают блоки АЭС / Flickr
Руководительница Минэнергетики видит решение проблем сферы электроэнергии в сокращении ее производства. Но почему-то только со стороны государственного Энергоатома, который генерирует дешевую в Украине электроэнергию.
Новая руководительница Минэнергетики https://24tv.ua/ru/olga_buslavec_tag7616/ Ольга Буславец предложила остановить 3 блока АЭС, а на еще 5 уменьшить мощность. Таким образом доля зеленой энергетики, которая самая дорогая в Европе (4-5 гривен) и в разы дороже цены атомной энергии (0,70 гривны), увеличится. Зачем это делать, какими будут последствия для государства, бизнеса и населения, а также кто за этим стоит - в материале https://24tv.ua/ru/ 24 канала.
https://24tv.ua/economy/ru/ahmetov_i_buslavec_pochemu_ostanavlivajut_bloki_ajes_n1335199
Автор: Юрій Віннічук
Половину електроенергії в країні розподіляють компанії Ахметова. Після закриття останньої угоди з купівлі двух обленерго, від ДТЕК Ахметова залежить третина домогосподарств України. Джерело: https://censor.net/r3129127
А как писала "Карла Марла" и поношаемый всеми Ленин - монополии естественный этап развития капитализма. Он бы в транс национальные корпорации развился но
королевство бедновато.В стране денег мало