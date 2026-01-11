30 тысяч семей еще без света в Киевской области: сложная ситуация в нескольких районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

По состоянию на утро 10 января энергетикам области удалось восстановить электроснабжение более 370 тысяч семей в Киевской области.

Влияние погодных условий

Как отмечается, погодные условия по-прежнему существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы. Во многих местах бригады вынуждены добираться до повреждений в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег.

"Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, которые устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевской области", - говорится в сообщении.

Есть отключения электроэнергии

По данным ОГА, в настоящее время без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Также отмечается, что тяжелой остается ситуация для Бориспольского и Броварского районов, где продолжают действовать экстренные отключения.

Во время сильного мороза и обледенения провода электросети покрываются льдом, их вес увеличивается, из-за чего они провисают или рвутся, иногда ломаются опоры. Провода могут касаться веток или друг друга, вызывая новые аварии из-за короткого замыкания и обесточивания.

Ситуация на дорогах

"На дорогах области также продолжается постоянная работа. По состоянию на утро для очистки и обработки дорог от снега и гололеда на территории Киевской области задействовано 381 единицу специальной техники - посыпальную технику, бульдозеры, грейдеры и погрузчики. Работы продолжаются непрерывно даже в самых отдаленных уголках", - говорится в сообщении.











В Бориспольской и Броварской громадах дополнительно размещены вагоны несокрушимости, развернуты палатки ГСЧС, активно людей поддерживает социально ответственный бизнес - пункты несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты и получить помощь.