30 тисяч родин ще без світла на Київщині: складна ситуація в кількох районах. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 10 січня енергетикам області вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Вплив погодних умов

Як зазначається, погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію. Мороз, ожеледь, обледеніння дерев та електромереж, повалені дерева, які перекривають під’їзди до ліній електропередач, значно сповільнюють роботи. У багатьох місцях бригади змушені діставатися до пошкоджень у вкрай складних умовах - часто пішки, у мороз і сніг.

"Над відновленням електропостачання в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків, які усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів Київщини", - йдеться у повідомленні.

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Є знеструмлення

За даними ОВА, наразі без електропостачання залишаються майже 30 тисяч родин у населених пунктах області. Найскладніша ситуація зберігається у Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

Також зазначається, що важкою залишається ситуація для Бориспільського та Броварського районів, де продовжують діяти екстрені відключення.

Під час сильного морозу та обледеніння дроти електромережі вкриваються льодом, їхня вага зростає, через що вони провисають або рвуться, інколи ламаються опори. Дроти можуть торкатися гілок чи одне одного, спричиняючи нові аварії через коротке замкнення та знеструмлення.

Ситуація на дорогах

"На дорогах області також триває постійна робота. Станом на ранок для очищення та обробки доріг від снігу й ожеледиці на території Київської області задіяно 381 одиницю спеціальної техніки - посипальну техніку, бульдозери, грейдери та навантажувачі. Роботи тривають безперервно навіть у найвіддаленіших куточках", - йдеться у повідомленні.











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У Бориспільській та Броварській громадах додатково розміщено вагони незламності, розгорнуто намети ДСНС, активно людей підтримує соціально відповідальний бізнес - пункти незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети та отримати допомогу.