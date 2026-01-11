Ворог знову атакував енергетику: у низці областей відключення світла та відновлювальні роботи, - Міненерго

Вночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області. Енергетики з ночі почали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Відновлювальні роботи

Як зазначається, станом на ранок споживачі Дніпропетровської області майже повністю заживлені. У регіоні тривають ремонтні роботи для якнайшвидшого повернення електро- та теплопостачання.

У Запорізькій області на ранок без світла залишаються понад 13 тисяч споживачів. З метою уникнення повторних масових знеструмлень енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами.

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За даними Міненерго, на Житомирщині без електропостачання залишаються понад 7 тисяч абонентів. У частині області вимушено застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі Київщини

Також зазначається, що у Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Енергетики працюють над поступовим переведенням споживачів на прогнозовані графіки, однак це потребує часу та поетапного підключення. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам можливість планувати свій день.

Через несприятливі погодні умови на Київщині також знеструмлено 110 населених пунктів, на Чернігівщині - 48. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

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Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від зниження температури повітря. Актуальну інформацію дізнавайтесь на офіційних ресурсах вашого обленерго.