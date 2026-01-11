Світло може бути відсутнє тривалий час: ДТЕК повідомив про перевантаження електромереж у столиці

У Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Групи ДТЕК.

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Станом на 17:00 неділі від мешканців столиці надійшло понад 200 звернень щодо відсутності електроенергії. Енергетики запевняють, що працюють у посиленому режимі та залучили всі доступні ресурси для ліквідації аварій.

Енергетики працюють цілодобово

У компанії повідомили, що наразі в Києві безперервно працюють 57 ремонтних бригад. Їхнє завдання — якнайшвидше відновити електропостачання в усіх районах міста. Також у ДТЕК закликали киян, у яких світло вже з’явилося, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб не створювати додаткове навантаження на мережі та уникнути нових аварій.

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"Орієнтуємося на четвер", - Свириденко

Тим часом премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм-каналі повідомила, що для суттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві потрібен час. Орієнтовно, ситуація може покращитися до четверга.

Вона нагадала, що по Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури.

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"Понад 1000 будинків у Києві досі без тепла", - Кличко

Наразі без тепла в Києві залишаються понад тисячу будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям.

Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у Києві залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме.

Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмував Кличко.

Напередодні ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області.

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