Світло може бути відсутнє тривалий час: ДТЕК повідомив про перевантаження електромереж у столиці
У Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Групи ДТЕК.
- Станом на 17:00 неділі від мешканців столиці надійшло понад 200 звернень щодо відсутності електроенергії. Енергетики запевняють, що працюють у посиленому режимі та залучили всі доступні ресурси для ліквідації аварій.
Енергетики працюють цілодобово
У компанії повідомили, що наразі в Києві безперервно працюють 57 ремонтних бригад. Їхнє завдання — якнайшвидше відновити електропостачання в усіх районах міста. Також у ДТЕК закликали киян, у яких світло вже з’явилося, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб не створювати додаткове навантаження на мережі та уникнути нових аварій.
"Орієнтуємося на четвер", - Свириденко
Тим часом премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм-каналі повідомила, що для суттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві потрібен час. Орієнтовно, ситуація може покращитися до четверга.
Вона нагадала, що по Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури.
"Понад 1000 будинків у Києві досі без тепла", - Кличко
Наразі без тепла в Києві залишаються понад тисячу будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям.
Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у Києві залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме.
Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмував Кличко.
- Напередодні ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усілякі свириденки обіцяли першочергове підключення до електромереж саме лікарень, особливо реанімаційних відділень!
При останньому пуйловському прильоті у Києві в лікарні швидкої допомоги зовсім не було освітлення. Як виявилось,"із лікарні генератор було "вивезено" за наказом директора Віктора Дороша 3 місяці тому", повідомив Олег Симороз.
Замінити його планували дрібнішим генератором, проте й цього не було зроблено.
Внаслідок цих дій в реанімації почали сідати акумулятори ШВЛ, що призвело до трагічних наслідків, а лікарі до 11-ї ранку всю ніч були вимушені працювати з ліхтариками і бігати між всіма 8 поверхами без ліфта.
Нема слів, тілька французька мова.