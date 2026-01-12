РУС
Новости Отключение электроэнергии
Во всем Киеве ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света в Киеве 12 января: что известно?

По всему Киеву ввели экстренные отключения света.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - отметил он.

Пресс-служба ДТЭК сообщила, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему Киеву.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что в Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.
  • В ночь на 12 января российские войска снова атаковали энергетику Украины.
  • Премьер Свириденко заявила, что ситуация со светом наиболее сложная в некоторых районах Киева и на левом берегу Киевщины.

Топ комментарии
+10
12.01.2026 13:57 Ответить
+4
так їх і не відміняли з 9.01.2026. Якісь там покращення це - zельоний звіздьож

На деміїївці ніякі графіки не працюють. Світло є в кращому випадку 2-3 год. вночі.
12.01.2026 13:55 Ответить
+4
12.01.2026 13:57 Ответить
так їх і не відміняли з 9.01.2026. Якісь там покращення це - zельоний звіздьож

На деміїївці ніякі графіки не працюють. Світло є в кращому випадку 2-3 год. вночі.
12.01.2026 13:55 Ответить
Я одного не розумію, якщо світла немає, то люди не платять, так за яки гроші вони відновлюють енергетику.
12.01.2026 14:39 Ответить
12.01.2026 13:57 Ответить
я не думаю що українці його народ ... уж точно не для Оманської Гниди

хоча 73% за нього і проголосували
12.01.2026 13:59 Ответить
Скоріше проти інших, бо стільки брехати вже терпіти не могли, хоча я поясняв, що ні кухарка, ні артист не можуть керувати країною
показать весь комментарий
12.01.2026 14:35 Ответить
12.01.2026 13:57 Ответить
це шоб києвляни ( і не тільки) знали, як погано буде при блекауті в Москві.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
12.01.2026 14:05 Ответить
главное мобилизация до мая продлена
показать весь комментарий
12.01.2026 14:20 Ответить
А які варіанти? Фукс пропонує капітулювати перед кацапсько-фашиськими загарбниками, метою яких є знищення українського народу?
показать весь комментарий
12.01.2026 14:39 Ответить
зачем, будем биться до последнего и до последней зажженной лампочки
показать весь комментарий
12.01.2026 14:42 Ответить
Це ти з Польщі там "б`єшся"? Чи з кацапляндії через проксі?
І так, будемо битися, доки твоя кацапня не залишить нас у спокої. У нас немає інших варіантів, бо якщо капітулюємо - нас фізично знищать.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:45 Ответить
креол Реєстрація: 23.12.2025

до останнього рубля у мєдінского і малафєєва
показать весь комментарий
12.01.2026 14:47 Ответить
Тільки одна річ цікавить, а як там в ху.... лостані, сподіваюсь світло є, бо вони тому і б'ють по нашій енергетики що ми цього не робимо у відповідь
показать весь комментарий
12.01.2026 14:31 Ответить
Екстренні відключення інтернету також
показать весь комментарий
12.01.2026 14:42 Ответить
Що хотіли те і мають!!!

https://ibb.co/9HNpdFLH
показать весь комментарий
12.01.2026 14:49 Ответить
 
 