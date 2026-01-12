Во всем Киеве ввели экстренные отключения света
По всему Киеву ввели экстренные отключения света.
Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - отметил он.
Пресс-служба ДТЭК сообщила, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему Киеву.
Во время экстренных отключений графики не действуют.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что в Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.
- В ночь на 12 января российские войска снова атаковали энергетику Украины.
- Премьер Свириденко заявила, что ситуация со светом наиболее сложная в некоторых районах Киева и на левом берегу Киевщины.
