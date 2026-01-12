РУС
Ситуация со светом наиболее сложная в некоторых районах Киева и на левом берегу Киевщины, - Свириденко

Где ситуация со светом самая сложная: в правительстве ответили

Премьер Юлия Свириденко провела совещание со всеми областями по состоянию энергосистемы.

Об этом онасообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В части городов и сел приграничных областей самая сложная ситуация с энергетикой, - Зеленский

Где самая сложная ситуация?

По словам премьера, ситуация остается самой сложной в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины: есть отключение электроэнергии

Ночные обстрелы

"Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача - восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов.

Критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 пунктов несокрушимости развернуты по всей стране. Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника", - отметила глава правительства.

Органы местной власти организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.

Читайте: Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что в Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.
  • В ночь на 12 января российские войска снова атаковали энергетику Украины.

Читайте: Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорят восстановление света: в КОВА отреагировали на протесты

Автор: 

Рупор куйла в дії, ти своїм брудним язиком вже багато лиха наробила, куди ти лізеш?
показать весь комментарий
12.01.2026 12:15 Ответить
Фокуси зі світлом - деякі фокусники вже в Ізраїлі витанцьовують хаванагілу - 7 - 40
показать весь комментарий
12.01.2026 12:18 Ответить
этих хава -нагил словить и заживо в крематории сжечь
показать весь комментарий
12.01.2026 12:23 Ответить
Ізраїль іншої думки
показать весь комментарий
12.01.2026 12:26 Ответить
израиль о себе большого мнения пора показать место в мире пейсатым вонючкам
показать весь комментарий
12.01.2026 13:02 Ответить
менше тре звиздіти, а просто тишком робити
показать весь комментарий
12.01.2026 12:20 Ответить
міндіч "передайот прівєтікі" з сонячної Хайфи
показать весь комментарий
12.01.2026 12:26 Ответить
90% процентов уже сделано, осталось последние самые тяжелы 10%.) И так у них везде.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:02 Ответить
 
 