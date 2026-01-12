Ситуация со светом наиболее сложная в некоторых районах Киева и на левом берегу Киевщины, - Свириденко
Премьер Юлия Свириденко провела совещание со всеми областями по состоянию энергосистемы.
Об этом онасообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач", - рассказала она.
Где самая сложная ситуация?
По словам премьера, ситуация остается самой сложной в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.
Ночные обстрелы
"Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача - восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов.
Критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 пунктов несокрушимости развернуты по всей стране. Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника", - отметила глава правительства.
Органы местной власти организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что в Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.
- В ночь на 12 января российские войска снова атаковали энергетику Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль