Ситуация со светом наиболее сложная в некоторых районах Киева и на левом берегу Киевщины, - Свириденко

Премьер Юлия Свириденко провела совещание со всеми областями по состоянию энергосистемы.

Об этом онасообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В части городов и сел приграничных областей самая сложная ситуация с энергетикой, - Зеленский

Где самая сложная ситуация?

По словам премьера, ситуация остается самой сложной в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины: есть отключение электроэнергии

Ночные обстрелы

"Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача - восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов.



Критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 пунктов несокрушимости развернуты по всей стране. Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника", - отметила глава правительства.

Органы местной власти организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.

Читайте: Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко

Что предшествовало?

Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что в Киеве фиксируют рост количества локальных аварий в электросетях из-за российских атак, сильных морозов и повышенной нагрузки на систему. Часть потребителей может оставаться без электроснабжения на длительное время.

В ночь на 12 января российские войска снова атаковали энергетику Украины.

Читайте: Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорят восстановление света: в КОВА отреагировали на протесты