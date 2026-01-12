Ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини, - Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко провела нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми.

Про це вона повідомила у Telegram.

Що відомо?

"У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач", - розповіла вона.

Де найкскладніша ситуація?

За словами прем'єрка, ситуація залишається найскладнішою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Нічні обстріли

"Окремий фокус - відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача - відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків.



Критична інфраструктура працює безперебійно. Понад 7000 Пунктів Незламності розгорнуті по всій державі. Рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка", - зазначила глава уряду.

Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше у ДТЕК заявили, що Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.

У ніч на 12 січня російські війська знову атакували енергетику України.

