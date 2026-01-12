Ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини, - Свириденко

Де ситуація зі світлом найскладніша: в уряді відповіли

Прем'єрка Юлія Свириденко провела нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми.

Про це вона повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач", - розповіла вона.

Де найкскладніша ситуація?

За словами прем'єрка, ситуація залишається найскладнішою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Нічні обстріли

"Окремий фокус - відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача - відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків.

Критична інфраструктура працює безперебійно. Понад 7000 Пунктів Незламності розгорнуті по всій державі. Рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка", - зазначила глава уряду.

Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше у ДТЕК заявили, що Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.
  • У ніч на 12 січня російські війська знову атакували енергетику України.

Рупор куйла в дії, ти своїм брудним язиком вже багато лиха наробила, куди ти лізеш?
12.01.2026 12:15 Відповісти
Фокуси зі світлом - деякі фокусники вже в Ізраїлі витанцьовують хаванагілу - 7 - 40
12.01.2026 12:18 Відповісти
Ізраїль іншої думки
12.01.2026 12:26 Відповісти
менше тре звиздіти, а просто тишком робити
12.01.2026 12:20 Відповісти
міндіч "передайот прівєтікі" з сонячної Хайфи
12.01.2026 12:26 Відповісти
90% процентов уже сделано, осталось последние самые тяжелы 10%.) И так у них везде.
12.01.2026 13:02 Відповісти
А де ділися тисячі потужних газових генераторів, які Європа надіслала в Україну? Чому вони не вмикаються?
12.01.2026 13:20 Відповісти
кеп очевидність

це і так всі бачуть... скажи, що зроблено? і де той гігават потужності від зелені?
12.01.2026 13:29 Відповісти
 
 