У частині міст і сіл прикордонних областей найскладніша ситуація з енергетикою, - Зеленський
Є громади, де ситуація з електропостачанням досі надзвичайно складна. Зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні весь день – звіти від премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, наших урядовців, Офісу по ситуації в регіонах. Відновлювальні роботи, електрика, опалення – головні теми. Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей", - сказав глава держави.
Ремонтні роботи в Києві та області
Президент розповів, що у Києві ще тривають ремонтні роботи після ворожого удару, що відбувся позавчора. Головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків.
Також на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активно допомагають ДСНС України.
"Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті Пункти Незламності в усіх регіонах, залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу, інших наших державних компаній", - сказав Зеленський.
Ремонтні роботи в інших областях
"Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина – всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі", - сказав президент.
Він зазначив, що жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто.
"Саме такою погодою росіяни і намагаються скористатись", - наголосив Зеленський.
- Раніше у компанії ДТЕК повідомляли, що зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.
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