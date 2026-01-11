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Перекриття доріг і блокування руху не пришвидшать відновлення світла: у КОВА відреагували на протести

у КОВА закликали мешканців області не блокувати рух через відключення світла

Перекриття доріг і блокування руху не пришвидшить відновлення світла.

Про це заявив очільник Київської ОВА Микола Калашник на тлі повідомлень про блокування руху в області, інформує Цензор.НЕТ.

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Перекриття дорог не пришвидшить відновлення світла

"Розумію ваше обурення через тривалу відсутність електропостачання. Перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону", - написав посадовець.

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Роботи над відновленням тривають 

Калашник зазначив, що аварійних відключень цього тижня через масовані атаки ворога, який зухвало користується часом, враховуючи серйозні негоди, дуже багато, і робота над ними триває цілодобово. 

"Я бачу всі ваші повідомлення — ніхто не залишений сам на сам із проблемою. За планом, до кінця дня у всіх малих і великих населених пунктах буде відновлено світло. Можуть лишитися незначні локальні аварії з різних причин, але також сам на сам з темрявою мешканців ніхто не покине", - заявив очільник КОВА.

Посадовець додав, що  за день світло з'явилось у близько 5000 родин. Наразі без електропостачання  залишаються приблизно 25 000 абонентів.

  • Нагадаємо, що напередодні у соцмережах з'явились фото на відео, як українці перекривають дороги на Київщині через тривалу відсутність електропостачання.

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Київська область (4536) протест (2472) енергетика (3948)
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Топ коментарі
+40
свинособаки не це і розраховували! тільки це перекриття доріг неповерне тепло в домівки! такі самі черги були за зелю в 2019 році!
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11.01.2026 18:07 Відповісти
+31
А може «двушечка на москву» пришвидшать відновлення світла?
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11.01.2026 18:08 Відповісти
+29
Тут з'ясувалося, що багато хто не знає, що значить фраза "двушечка на Москву". Окрім. Поясню.

Це фраза, яка була перехоплена детективами НАБУ на плівках «Операції Мідас»: «Двушка ушла, будет в Москве через полторы недели». Йдеться не про оренду квартири. Йдеться про 2 мільйони доларів готівкою, які з кишень українських платників податків відмивали та легалізували в Москві, а звідти виводили в іншу країни.

Тож, поки кращі сини та доньки України боронили Україну, то ОЗУ друзів Зеленського слало "двушечку на Москву". І як це назвати?
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11.01.2026 18:17 Відповісти

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