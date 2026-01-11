Перекриття доріг і блокування руху не пришвидшать відновлення світла: у КОВА відреагували на протести

Перекриття доріг і блокування руху не пришвидшить відновлення світла.

Про це заявив очільник Київської ОВА Микола Калашник на тлі повідомлень про блокування руху в області, інформує Цензор.НЕТ.

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Перекриття дорог не пришвидшить відновлення світла

"Розумію ваше обурення через тривалу відсутність електропостачання. Перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону", - написав посадовець.

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Роботи над відновленням тривають

Калашник зазначив, що аварійних відключень цього тижня через масовані атаки ворога, який зухвало користується часом, враховуючи серйозні негоди, дуже багато, і робота над ними триває цілодобово.

"Я бачу всі ваші повідомлення — ніхто не залишений сам на сам із проблемою. За планом, до кінця дня у всіх малих і великих населених пунктах буде відновлено світло. Можуть лишитися незначні локальні аварії з різних причин, але також сам на сам з темрявою мешканців ніхто не покине", - заявив очільник КОВА.

Посадовець додав, що за день світло з'явилось у близько 5000 родин. Наразі без електропостачання залишаються приблизно 25 000 абонентів.

Нагадаємо, що напередодні у соцмережах з'явились фото на відео, як українці перекривають дороги на Київщині через тривалу відсутність електропостачання.

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