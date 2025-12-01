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Новини Відновлення енергосистеми
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Голосіївський і Солом’янський райони Києва знову з електрикою, - ДТЕК

у Києві відновили електропостачання 30 листопада

Жителям Голосіївського та Солом’янського районів Києва повернули світло після російської атаки 29 листопада. Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботи проводилися в умовах суттєвих пошкоджень мережі, повідомляє ДТЕК.

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У компанії зазначили, що характер руйнувань був значним, тому відновлення електрики вимагало додаткового часу та координації ремонтних бригад. Зранку енергетики інформували, що частина споживачів у двох районах залишається без живлення через наслідки обстрілів.

Наразі електропостачання повністю відновлено, а фахівці продовжують моніторинг стану мереж для запобігання можливим повторним відключенням.

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Відновлення електропостачання на Київщині 

Після ворожих атак відновили світло і у столичному регіоні, зокрема у Фастові. За добу електрику дали 170 тисячам домогосподарств.

Через відновлення енергопостачання мережі зазнали надмірного навантаження, тому енергетикам довелося застосувати екстрені відключення у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

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Київ (20874) енергетика (3850) атака (1634)
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https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!
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01.12.2025 01:05 Відповісти
Мабуть мова йде про якусь окрему частку Соломʼянського району, бо в ньому далеко не у всіх світло зникало.
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01.12.2025 02:41 Відповісти
 
 