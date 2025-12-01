Голосіївський і Солом’янський райони Києва знову з електрикою, - ДТЕК
Жителям Голосіївського та Солом’янського районів Києва повернули світло після російської атаки 29 листопада. Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботи проводилися в умовах суттєвих пошкоджень мережі, повідомляє ДТЕК.
У компанії зазначили, що характер руйнувань був значним, тому відновлення електрики вимагало додаткового часу та координації ремонтних бригад. Зранку енергетики інформували, що частина споживачів у двох районах залишається без живлення через наслідки обстрілів.
Наразі електропостачання повністю відновлено, а фахівці продовжують моніторинг стану мереж для запобігання можливим повторним відключенням.
Відновлення електропостачання на Київщині
Після ворожих атак відновили світло і у столичному регіоні, зокрема у Фастові. За добу електрику дали 170 тисячам домогосподарств.
Через відновлення енергопостачання мережі зазнали надмірного навантаження, тому енергетикам довелося застосувати екстрені відключення у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.
- Раніше ми повідомляли, що вдень 30 листопада росіяни вдарили дроном по авто на Харківщині. Двоє людей поранені.
- Також "Шахеди" атакували Миколаїв: пошкоджено вантажівки, спалахнув склад.
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Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!