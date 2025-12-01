РУС
Голосеевский и Соломенский районы Киева снова с электричеством, - ДТЭК

в Киеве восстановили электроснабжение 30 ноября

Жителям Голосеевского и Соломенского районов Киева вернули свет после российской атаки 29 ноября. Как сообщает Цензор.НЕТ, работы проводились в условиях существенных повреждений сети, сообщает ДТЭК.

В компании отметили, что характер разрушений был значительным, поэтому восстановление электричества требовало дополнительного времени и координации ремонтных бригад. Утром энергетики сообщили, что часть потребителей в двух районах остается без питания из-за последствий обстрелов.

Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, а специалисты продолжают мониторинг состояния сетей для предотвращения возможных повторных отключений.

Восстановление электроснабжения в Киевской области 

После вражеских атак восстановили свет и в столичном регионе, в частности в Фастове. За сутки электричество дали 170 тысячам домохозяйств.

Из-за восстановления энергоснабжения сети подверглись чрезмерной нагрузке, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Киев (26419) энергетика (2865) атака (765)
