Голосеевский и Соломенский районы Киева снова с электричеством, - ДТЭК
Жителям Голосеевского и Соломенского районов Киева вернули свет после российской атаки 29 ноября. Как сообщает Цензор.НЕТ, работы проводились в условиях существенных повреждений сети, сообщает ДТЭК.
В компании отметили, что характер разрушений был значительным, поэтому восстановление электричества требовало дополнительного времени и координации ремонтных бригад. Утром энергетики сообщили, что часть потребителей в двух районах остается без питания из-за последствий обстрелов.
Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, а специалисты продолжают мониторинг состояния сетей для предотвращения возможных повторных отключений.
Восстановление электроснабжения в Киевской области
После вражеских атак восстановили свет и в столичном регионе, в частности в Фастове. За сутки электричество дали 170 тысячам домохозяйств.
Из-за восстановления энергоснабжения сети подверглись чрезмерной нагрузке, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.
- Ранее мы сообщали, что днем 30 ноября россияне ударили дроном по автомобилю в Харьковской области. Два человека ранены.
- Также "Шахеды" атаковали Николаев: повреждены грузовики, вспыхнул склад.
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!