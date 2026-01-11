Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорят восстановление света: в КОВА отреагировали на протесты

Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорит восстановление света.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Николай Калашник на фоне сообщений о блокировании движения в области, информирует Цензор.НЕТ.

Перекрытие дорог не ускорит восстановление света

"Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит восстановление света. Наши энергетики работают без перерыва, в сложных морозных условиях, чтобы как можно быстрее подключить все дома, каждый дом в самом отдаленном уголке региона", - написал чиновник.

Работы по восстановлению продолжаются

Калашник отметил, что аварийных отключений на этой неделе из-за массированных атак врага, который дерзко пользуется временем, учитывая серьезные непогоды, очень много, и работа над ними продолжается круглосуточно.

"Я вижу все ваши сообщения - никто не остался один на один с проблемой. По плану, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлено освещение. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам, но также один на один с темнотой жителей никто не оставит", - заявил глава КОВА.

Чиновник добавил, что за день свет появился у около 5000 семей. В данное время без электроснабжения остаются примерно 25 000 абонентов.

Напомним, что накануне в соцсетях появились фото и видео, как украинцы перекрывают дороги в Киевской области из-за длительного отсутствия электроснабжения.

