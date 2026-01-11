РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10089 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Восстановление энергосистемы
2 337 40

Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорят восстановление света: в КОВА отреагировали на протесты

в КОВА призвали жителей области не блокировать движение из-за отключения света

Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорит восстановление света.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Николай Калашник на фоне сообщений о блокировании движения в области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перекрытие дорог не ускорит восстановление света

"Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит восстановление света. Наши энергетики работают без перерыва, в сложных морозных условиях, чтобы как можно быстрее подключить все дома, каждый дом в самом отдаленном уголке региона", - написал чиновник.

Читайте также: После российских атак 170 тысяч домов в Киевской области снова с электричеством

Работы по восстановлению продолжаются 

Калашник отметил, что аварийных отключений на этой неделе из-за массированных атак врага, который дерзко пользуется временем, учитывая серьезные непогоды, очень много, и работа над ними продолжается круглосуточно. 

"Я вижу все ваши сообщения - никто не остался один на один с проблемой. По плану, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлено освещение. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам, но также один на один с темнотой жителей никто не оставит", - заявил глава КОВА.

Чиновник добавил, что за день свет появился у около 5000 семей. В данное время без электроснабжения остаются примерно 25 000 абонентов.

  • Напомним, что накануне в соцсетях появились фото и видео, как украинцы перекрывают дороги в Киевской области из-за длительного отсутствия электроснабжения.

Читайте также: Голосеевский и Соломенский районы Киева снова с электричеством, - ДТЭК

Автор: 

Киевская область (4535) протест (5929) энергетика (3015)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
свинособаки не це і розраховували! тільки це перекриття доріг неповерне тепло в домівки! такі самі черги були за зелю в 2019 році!
показать весь комментарий
11.01.2026 18:07 Ответить
+7
А може «двушечка на москву» пришвидшать відновлення світла?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:08 Ответить
+6
Тут з'ясувалося, що багато хто не знає, що значить фраза "двушечка на Москву". Окрім. Поясню.

Це фраза, яка була перехоплена детективами НАБУ на плівках «Операції Мідас»: «Двушка ушла, будет в Москве через полторы недели». Йдеться не про оренду квартири. Йдеться про 2 мільйони доларів готівкою, які з кишень українських платників податків відмивали та легалізували в Москві, а звідти виводили в іншу країни.

Тож, поки кращі сини та доньки України боронили Україну, то ОЗУ друзів Зеленського слало "двушечку на Москву". І як це назвати?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособаки не це і розраховували! тільки це перекриття доріг неповерне тепло в домівки! такі самі черги були за зелю в 2019 році!
показать весь комментарий
11.01.2026 18:07 Ответить
Так, перекриття доріг не поверне світло. Але якщо поворушити звивинами і руками то можна собі зробити дармове світло, яким можна грітись, принаймі по селах. Читати з онлайн переклалачем з цієї сторінки. Рисунки й пояснення тут: https://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&start=660
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:36 Ответить
А може «двушечка на москву» пришвидшать відновлення світла?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:08 Ответить
Тема9,підскажи що за двушечка,а то читаю часто двушечка,а що не можу врубиться.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:14 Ответить
З Марса тебе коли скинули? Чи ти з паралельної реальності, ну тої, зеленої?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:16 Ответить
Це з записів так званих «плівок Міндіча», де дружки Зеленського домовляються про дерибан коштів на захисті енергообʼєктів і нагадують що треба когось віддячити на рашці. Можливо мова йде про 2млн & для Деркача.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:21 Ответить
А па-пріколу? А паржать?
хужєнєбудєш, верещало бидло. А воно ж он як...
показать весь комментарий
11.01.2026 18:14 Ответить
Тут з'ясувалося, що багато хто не знає, що значить фраза "двушечка на Москву". Окрім. Поясню.

Це фраза, яка була перехоплена детективами НАБУ на плівках «Операції Мідас»: «Двушка ушла, будет в Москве через полторы недели». Йдеться не про оренду квартири. Йдеться про 2 мільйони доларів готівкою, які з кишень українських платників податків відмивали та легалізували в Москві, а звідти виводили в іншу країни.

Тож, поки кращі сини та доньки України боронили Україну, то ОЗУ друзів Зеленського слало "двушечку на Москву". І як це назвати?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:17 Ответить
Yriii дякую,все розтлумачив,без понтів,по людські,тепер зрозуміло що за двушечки,от за ці двушечки ми сидимо без світла,а в них все пучком.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:28 Ответить
а только УСОГУБИТ !!! я бы специально медленно работал !!!(((
показать весь комментарий
11.01.2026 18:11 Ответить
А арешт Миндича та конфіскація кубометрів долярів - пришвідчить?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:13 Ответить
Ніт! Треба обʼєднатися навколо цвинтарів всім народом і дозволити закупити кацапські реактори у Болгарії - от тоді заживемо.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:15 Ответить
Міндічі не будуть заарештовувати міндічів. Вже всі силовики лягли під зелену наволоч, а про суддів з прокурорами навіть соромно згадувати - ця банда покриває злочини будь-якої влади.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:19 Ответить
дайте їм ключі і лопати хай допомагають відновлювати електрику
показать весь комментарий
11.01.2026 18:14 Ответить
Шановний, спочатку хоча б поцікавилися в чому причини відсутності електропостачання в даних людей. Ахметівський ДТЕК забив на обслуговування електромереж і через обледеніння гілки дерев обірвали проводи. І така ситуація по всій країні, приватні обленерго тільки збирають гроші із споживачів за "послугу" електропостачання, а на ремонт та модернізацію електромереж, які дісталися їм безкоштовно, забили болт.
Так що вимоги людей повністю законні і перекриття дороги також, оскільки іншим способом неможливо привернути увагу влади. Але потужно-незламні поцріоти і тут знайшли "ногу" кремля , ждунів та агентів москви.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:34 Ответить
А як там проживають друзі Голобородька' - міндіч і цукерман? Як тут почувається Галущенко, в на Росії деркач, яким Голобородько віддав всю атомну енергетику? А де 9 мільярдів чи захисні споруди енергообєктів? Хто їх не будуванням допоміг ворогу вирубити світло?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:16 Ответить
Путін таки добився свого, мудрий нарід все робить по кремлівським хотєлкам.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:16 Ответить
А гроші на оборону енергообьєктів теж мудрий нарід ****** та " двушечками на москву" передавав?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:23 Ответить
А хто ж? Бюлетнями в 19-му році.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:37 Ответить
А у чому взагалі сенс блокувань? Щоб комунальникам ще важче було дістатись місць аварій?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:16 Ответить
Ну, це з циклу "довбойобам нема спокою" .
показать весь комментарий
11.01.2026 18:38 Ответить
Забирайте цих активних допомагати енергетикам, хай хоч щось корисне роблять.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:17 Ответить
Спочатку перекриття доріг, потім майдан і зрештою- Путін прийди і спасі нас, неслухняних, ми больше нє будєм бо какая разніца.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:19 Ответить
А шо то за довбні перекривають дороги? Мабуть ********. То нехай 3,14здують на Парашу і там перекривають. Або мусара їх нехай прилаштують на парашу.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:19 Ответить
Перекриття дорог через відсутність світла в домівках є свідченням порушення розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Співгромадяни, які змушені чекати в своїх автівках поруч, не винні в відсутності світла, а тому, відчувати незручності не повинні. Перекриття вулиць не вирішує проблеми, а лише їх примножує. Краще б не шибко розумні протестанти тримали в руках картонки з дописом "В моїй оселі немає світла. Бажаю допомогти енергетикам його відновити".
показать весь комментарий
11.01.2026 18:21 Ответить
Те розуміння колись було в більшості?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:39 Ответить
Всіх протестуючих в кузов і на ноль, хай відстоюють своє право на світло. Військовий час повинен бути для всіх!
показать весь комментарий
11.01.2026 18:21 Ответить
А можливо першими вкинути в кузов і на нуль тих, що розікрали гроші на захисні споруди і міністанції для генерації в таких випадках? Не хоче до мітингувальників приїхати Голобородько, Свириденко і Свинаренко з Ради і зняти аідосік для марафону?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:28 Ответить
це перекриття доріг ,і правда не дасть нічого , я розумію людей у голоді і холоді ...але це ті часи які вибрали в 19р...
показать весь комментарий
11.01.2026 18:22 Ответить
19-й рік тут ні до чого - це було дуже давно за усіма мірками. А ситуація існує сьогодні та існують люди, які відповідають сьогодні за її вирішення. І ці люди можуть приймати правильні або не правильні рішення. Так от, за свої неправильні рішення кожен має відповідати саме сьогодні, конкретно і персонально. Коли повітряна куля терпить катастрофу, з неї починають скидати баласт, а потім і не баласт (за ступенем важливості і корисності скидуваного). Тут має бути такий самий підхід: людям в мороз без опалення, приготування їжі тощо вижити важко; а держава існує саме для того, щоб забезпечити виживання людей - і в цій ситуації, наприклад, казино, нічний клуб чи ТРЦ це баласт, а вуличне освітлення і навіть електротранспорт це хоч і потрібні речі, але ними можна пожертвувати в якості меншого зла (останній список можна і потрібно доповнити ще багато чим).
показать весь комментарий
11.01.2026 18:35 Ответить
"це було дуже давно" Тобто, зараз при владі інші люди, не ті, яких наобирали "дуже давно"? Навіщо ці маніпуляції?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:41 Ответить
Може варто визнати, що зупинка ЧАЕС на догоду вітчизняному та закордонному популізму була помилкою, та розпочати роботи з відновлення функціонування трьох вцілілих енергоблоків?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:24 Ответить
А можливо було помилкою розмінувати виходи з Криму і віддати ворогу Запорізьку АЕС, яка має 6 енергоблоків, як і всі решта наших АЕС? Не знаєте хто розміновував Чонгар?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:30 Ответить
Ось вам і реальне відношення влади до людей. Витрачати бюджетні кошти на захист енергетики, генератори, пункти обігріву шкода, краще відправити їх "двушечкою" собі в офшори, а кріпаки і так стерплять бо в країні війна.
А потім незламно-потужні політруки та патріоти вовчими голосами виють, що невдячні громадяни не хочуть захищати Вітчизну.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:25 Ответить
Якщо чесно то вони повинні ходити на Майдані - спитати у зЕвлади про захисні споруди для енергтичних об'єктів і мініелектростанції іякі зМіндічили привластні друзі-пройдихвости.

Бо наскільки відомо штат ремонтників не великий - вони просто фізично не можуть бути зразу і всюди.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:27 Ответить
пдораса ахмєтова , що зруйнував енергетичну галузь -нагородити орденом.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:37 Ответить
Це ті дебіли з 73%!Поржіть від душі-світліше і тепліше стане .Може вже на часі чи вже пізно?
показать весь комментарий
11.01.2026 18:38 Ответить
Вкрадені в держави обленерго повернути державі нє, нічого не дасть. Звідки ж потім виводити за кордон дивіденди під час війни. А люди без світла та опалення? Ті що треба люди ті зі світлом та опаленням і їх виводки теж зі світлом та опалення і вкраденими у грошима.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:40 Ответить
А протестувальники не хочуть перекрити дороги Зе команді яка списали у минулому році кучу грошей на «захист енергетики» і як завжди всралась, причому разом з борцем з корупцією Наємом, який до цього потужно залишив армію без снарядів перед 2022 роком😊
показать весь комментарий
11.01.2026 18:42 Ответить
 
 