Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорят восстановление света: в КОВА отреагировали на протесты
Перекрытие дорог и блокирование движения не ускорит восстановление света.
Об этом заявил глава Киевской ОВА Николай Калашник на фоне сообщений о блокировании движения в области, информирует Цензор.НЕТ.
Перекрытие дорог не ускорит восстановление света
"Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит восстановление света. Наши энергетики работают без перерыва, в сложных морозных условиях, чтобы как можно быстрее подключить все дома, каждый дом в самом отдаленном уголке региона", - написал чиновник.
Работы по восстановлению продолжаются
Калашник отметил, что аварийных отключений на этой неделе из-за массированных атак врага, который дерзко пользуется временем, учитывая серьезные непогоды, очень много, и работа над ними продолжается круглосуточно.
"Я вижу все ваши сообщения - никто не остался один на один с проблемой. По плану, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлено освещение. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам, но также один на один с темнотой жителей никто не оставит", - заявил глава КОВА.
Чиновник добавил, что за день свет появился у около 5000 семей. В данное время без электроснабжения остаются примерно 25 000 абонентов.
- Напомним, что накануне в соцсетях появились фото и видео, как украинцы перекрывают дороги в Киевской области из-за длительного отсутствия электроснабжения.
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
хужєнєбудєш, верещало бидло. А воно ж он як...
Це фраза, яка була перехоплена детективами НАБУ на плівках «Операції Мідас»: «Двушка ушла, будет в Москве через полторы недели». Йдеться не про оренду квартири. Йдеться про 2 мільйони доларів готівкою, які з кишень українських платників податків відмивали та легалізували в Москві, а звідти виводили в іншу країни.
Тож, поки кращі сини та доньки України боронили Україну, то ОЗУ друзів Зеленського слало "двушечку на Москву". І як це назвати?
Так що вимоги людей повністю законні і перекриття дороги також, оскільки іншим способом неможливо привернути увагу влади. Але потужно-незламні поцріоти і тут знайшли "ногу" кремля , ждунів та агентів москви.
А потім незламно-потужні політруки та патріоти вовчими голосами виють, що невдячні громадяни не хочуть захищати Вітчизну.
Бо наскільки відомо штат ремонтників не великий - вони просто фізично не можуть бути зразу і всюди.