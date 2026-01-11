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Новини Удари по енергетиці
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85% багатоповерхівок Києва вже з теплом після атаки РФ. Усі котельні працюють, - Кулеба

Опалення в Києві

У Києві безперервно тривають роботи з відновлення теплопостачання після російської атаки.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення теплопостачання

Як зазначається, станом на зараз близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Усі міські котельні працюють.

"Фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир", - уточнив він.

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За словами Кулеби, це була одна з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці - саме в період погіршення погодних умов.

"Росія вкотре била по цивільному місту. Енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян. Робота триває – ситуація під постійним контролем", - резюмує міністр.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

Читайте: У Києві поетапно відновлюють теплопостачання, - Кулеба

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, імовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці.
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Автор: 

Київ (21176) опалення (1079) Кулеба Олексій (337)
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Топ коментарі
+15
де 8 млрд , що забрали з бюджету захисних споруд києва ?? Стирчать з карманів зе -покидька і зе-сраколизів, це всі бачать ?
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11.01.2026 14:35 Відповісти
+10
Олексій Кулеба - "цвинтар, який обʼєднує країну"
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11.01.2026 14:32 Відповісти
+10
пошёл нх с моей зарплаты міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
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11.01.2026 14:34 Відповісти

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