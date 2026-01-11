85% багатоповерхівок Києва вже з теплом після атаки РФ. Усі котельні працюють, - Кулеба

У Києві безперервно тривають роботи з відновлення теплопостачання після російської атаки.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення теплопостачання

Як зазначається, станом на зараз близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Усі міські котельні працюють.

"Фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир", - уточнив він.

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За словами Кулеби, це була одна з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці - саме в період погіршення погодних умов.

"Росія вкотре била по цивільному місту. Енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян. Робота триває – ситуація під постійним контролем", - резюмує міністр.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

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Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, імовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці.

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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