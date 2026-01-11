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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, орієнтуємося на четвер, - Свириденко

Коли відновлять світло в Києві

Для суттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві потрібен час. Орієнтовно, ситуація може покращитися до четверга.

Про це повідомила у телеграм-каналі премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація зі світлом

Вона нагадала, що по Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури.

"Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла - важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання - якнайшвидше повернути людям базові умови життя", - пише Свириденко.

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Попри всі виклики, як зазначається, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час - орієнтуємося на четвер", - додала премʼєрка.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

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Що передувало?

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Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Автор: 

Київ (21176) енергетика (3948) Свириденко Юлія (998) відключення світла (1728)
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Топ коментарі
+10
Якщо прилетить чергова атака, то нічого не вийде.
Києв може фактично стати не придатним для життя.
Отакий блекаут Москви.
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11.01.2026 12:14 Відповісти
+10
Може пора свою пельку цій дуре..і прикрити!Нам не потрібні твої анонси ми все самі побачимо!
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11.01.2026 12:18 Відповісти
+9
Це так. Але навіщо киянам ця придатність міста для життя? Вони дуже раді і задоволені, що мають Голобородька, єлдака, міндіча, цукермана, шефірів, шурму і покидьків у військово-цивільних адміністраціх.
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11.01.2026 12:24 Відповісти

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