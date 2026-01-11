Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко
Для существенного улучшения ситуации с электричеством в Киеве нужно время. Ориентировочно, ситуация может улучшиться к четвергу.
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с электричеством
Она напомнила, что по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры.
"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла - тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача - как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни", - пишет Свириденко.
Несмотря на все вызовы, как отмечается, украинские энергетики работают в сложнейших условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.
"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам пока действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - добавила премьер.
Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дебілка свириденка, жгі дальшє.
але не забувай смоктати у папіка!!!
Києв може фактично стати не придатним для життя.
Отакий блекаут Москви.
- прочитав допис українського прем'єр міністра в тг - кацапський генерал , потер руки , єхидно посміхнувся і віддав команду готувати на середу новий ракетний удар по Києву .
Якби ви там у верхах - менше базікали .