Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко

Для существенного улучшения ситуации с электричеством в Киеве нужно время. Ориентировочно, ситуация может улучшиться к четвергу.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с электричеством

Она напомнила, что по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры.

"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла - тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача - как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни", - пишет Свириденко.

Несмотря на все вызовы, как отмечается, украинские энергетики работают в сложнейших условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам пока действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - добавила премьер.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

