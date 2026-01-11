РУС
469 13

Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко

Когда восстановят свет в Киеве

Для существенного улучшения ситуации с электричеством в Киеве нужно время. Ориентировочно, ситуация может улучшиться к четвергу.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с электричеством

Она напомнила, что по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры.

"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла - тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача - как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни", - пишет Свириденко.

Несмотря на все вызовы, как отмечается, украинские энергетики работают в сложнейших условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам пока действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - добавила премьер.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Что предшествовало?

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Автор: 

а в з середи на четвер чергова атака, і знову по тец, бо вони не захищені.
дебілка свириденка, жгі дальшє.
але не забувай смоктати у папіка!!!
11.01.2026 12:12 Ответить
100%
11.01.2026 12:14 Ответить
Якщо прилетить чергова атака, то нічого не вийде.
Києв може фактично стати не придатним для життя.
Отакий блекаут Москви.
11.01.2026 12:14 Ответить
Це так. Але навіщо киянам ця придатність міста для життя? Вони дуже раді і задоволені, що мають Голобородька, єлдака, міндіча, цукермана, шефірів, шурму і покидьків у військово-цивільних адміністраціх.
11.01.2026 12:24 Ответить
Закрийте цій дурі брудного рота!! Їй бо , патякає все з точністю по годинах!
11.01.2026 12:15 Ответить
Може пора свою пельку цій дуре..і прикрити!Нам не потрібні твої анонси ми все самі побачимо!
11.01.2026 12:18 Ответить
Русня теж зорієнтується на четвер
11.01.2026 12:19 Ответить
Да, время летит ждать не будет нас оно, дважды прожить нашу жизнь нам не дано...
11.01.2026 12:24 Ответить
Она до вчерашнего вчера обещала тепло всем дать) Главной писдануть в пустоту. А там как прокатит. До четверга все и забудут чем там свиристелко воздух сотрясала.
11.01.2026 12:25 Ответить
Якщо раніше після ремонту ці гади відкривали свої погані роти і навперебій тринділи, що все відремонтовано, то тепер ще і ремонти не закінчені, а вони вже авансом триндять, як і коли все буде добре.
11.01.2026 12:25 Ответить
Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, орієнтуємося на четвер,
- прочитав допис українського прем'єр міністра в тг - кацапський генерал , потер руки , єхидно посміхнувся і віддав команду готувати на середу новий ракетний удар по Києву .

Якби ви там у верхах - менше базікали .
11.01.2026 12:26 Ответить
Пани, зачем ждать! Доручення уряду - покращити до понедилка! И можно хвастаться проделанной работой!
11.01.2026 12:28 Ответить
11.01.2026 12:29 Ответить
 
 