85% многоэтажек Киева уже с теплом после атаки РФ. Все котельные работают, - Кулеба
В Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Восстановление теплоснабжения
Как отмечается, на данный момент около 85% многоэтажных домов, которые остались без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают.
"Специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры", - уточнил он.
По словам Кулебы, это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы - именно в период ухудшения погодных условий.
"Россия в очередной раз ударила по гражданскому городу. Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается - ситуация под постоянным контролем", - резюмирует министр.
Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
