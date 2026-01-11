85% многоэтажек Киева уже с теплом после атаки РФ. Все котельные работают, - Кулеба

В Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Восстановление теплоснабжения

Как отмечается, на данный момент около 85% многоэтажных домов, которые остались без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают.

"Специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры", - уточнил он.

По словам Кулебы, это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы - именно в период ухудшения погодных условий.

"Россия в очередной раз ударила по гражданскому городу. Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается - ситуация под постоянным контролем", - резюмирует министр.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Что предшествовало?

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

