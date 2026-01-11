РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9567 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
447 15

85% многоэтажек Киева уже с теплом после атаки РФ. Все котельные работают, - Кулеба

Отопление в Киеве

В Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление теплоснабжения

Как отмечается, на данный момент около 85% многоэтажных домов, которые остались без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают.

"Специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко

По словам Кулебы, это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы - именно в период ухудшения погодных условий.

"Россия в очередной раз ударила по гражданскому городу. Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается - ситуация под постоянным контролем", - резюмирует министр.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Читайте: В Киеве поэтапно восстанавливают теплоснабжение, - Кулеба

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

Киев (26545) Тарифы на отопление (742) Кулеба Алексей (135)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Олексій Кулеба - "цвинтар, який обʼєднує країну"
показать весь комментарий
11.01.2026 14:32 Ответить
+5
де 8 млрд , що забрали з бюджету захисних споруд києва ?? Стирчать з карманів зе -покидька і зе-сраколизів, це всі бачать ?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:35 Ответить
+4
пошёл нх с моей зарплаты міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
показать весь комментарий
11.01.2026 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я схоже попав в 15% (і так ще процентів 60-70% )))) )
показать весь комментарий
11.01.2026 14:30 Ответить
Олексій Кулеба - "цвинтар, який обʼєднує країну"
показать весь комментарий
11.01.2026 14:32 Ответить
пошёл нх с моей зарплаты міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
показать весь комментарий
11.01.2026 14:34 Ответить
де 8 млрд , що забрали з бюджету захисних споруд києва ?? Стирчать з карманів зе -покидька і зе-сраколизів, це всі бачать ?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:35 Ответить
до речі дякую... забув прям про це ..
показать весь комментарий
11.01.2026 14:37 Ответить
Зебидлу засліпило очі ліпєцкая фабріка, убіл брата і обогатілся в 85 раз)))
показать весь комментарий
11.01.2026 15:07 Ответить
Шана і подяка усім енергетикам (не їхньому начальству), які у таку холоднечу роблять все задля відновлення світла та опалення кожного разу, коли кремлівська кривава падла намагається знищити українців у будь-який спосіб!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:37 Ответить
я би лайкнув якби було згадано Оманську криваву Падлу
показать весь комментарий
11.01.2026 14:39 Ответить
І вона до цього причетна, зрозуміло. Але спершу яйце, а потім вже курва.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:41 Ответить
лише ідіот не вломиться туди куди давно хотів коли двері відкрили і роззброїлись
я в першу чергу звинувачує Оманську Гниду

показать весь комментарий
11.01.2026 14:46 Ответить
Ти хоча б про подяку енергетикам не забудь, це на даний час має значення.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:45 Ответить
коли ви змішуєте мух і котлети - я за таке не лайкаю

а енергетикам які безпосередньо виконують роботу - безмірна повага і шана.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:47 Ответить
і не тикайте - це видає 73% zебілку )
показать весь комментарий
11.01.2026 14:48 Ответить
"віцепрм'єр (кулєба олексій) запропонував будувати в Україні тунелі, як у Газі",-куліба, бери у брата лопату і йди копай-дибіл.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:43 Ответить
 
 