В части городов и сел приграничных областей - сложнейшая ситуация с энергетикой, - Зеленский

Президент заявил о сложной ситуации с электроснабжением в ряде городов и сел

Есть общины, где ситуация с электроснабжением до сих пор чрезвычайно сложная. В частности, в части городов и сел приграничных областей.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день – отчеты от премьер-министра Юлии Свириденко, наших чиновников, Офиса по ситуации в регионах. Восстановительные работы, электричество, отопление – главные темы. Есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей", – сказал глава государства.

Ремонтные работы в Киеве и области

Президент рассказал, что в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после вражеского удара, который произошел позавчера. Главная задача – восстановить энергоснабжение всех домов.

Также в Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины.

"Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Многое сделано, но до сих пор значительное количество семей без электричества. В целом по стране развернуты "пункты несокрушимости" во всех регионах, привлечены силы "Укрзалізниці", "Нафтогаза", других наших государственных компаний", - сказал Зеленский.

Ремонтные работы в других областях

"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область - везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи", - сказал президент.

Он отметил, что суровая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто.

"Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться", - подчеркнул Зеленский. 

  • Ранее в компании ДТЭК сообщали, что сейчас - самая сложная ситуация с электричеством за эту зиму.

Зеленский Владимир (23349) обстрел (31274) энергетика (3015)
Топ комментарии
+7
чим довше буде керувати зєлупа, тим ситуація буде складнішою. і не тільки в прикордонних областях.
11.01.2026 20:40 Ответить
+6
А з Кіпру добре видно ситуацію?
11.01.2026 20:37 Ответить
+5
В Києві Армагедон - то шо казати за прикордонні області
11.01.2026 20:40 Ответить
В Києві ж не складно ще , можна перемагати і далі.
11.01.2026 21:11 Ответить
Вже не Янелох! Вже Колумб!
11.01.2026 20:39 Ответить
невже і після цієї жахливої зими у "мудрого наріту" не відкриються очі на свого ..... Найвеличнішого ?

.
11.01.2026 20:53 Ответить
Дебіл-не виліковне і назавжди
11.01.2026 21:16 Ответить
КІПРІОТ!
11.01.2026 20:54 Ответить
Блекаут в мацкві?
11.01.2026 20:40 Ответить
НУ ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО да?

- "наша цель біло сламать сістему" - ДЯКУЮ ви зламали ВСІ системи - медицину, енергетику, податкову ( ФОПи закриваються) ВСЕ ЗЛАМАЛИ маладца

а взагалі в них були лозунги як у комуністів - обіцяти всім все очевидно що і результат такий же - геноцид, війна, розруха і тотальний контроль
11.01.2026 20:41 Ответить
"до основанья, а затєм.... !"

"сучий син Шаріков залишив нащадків"
проф.Преображенський

.
11.01.2026 20:59 Ответить
Навіщо нам оці потужності? Все рівно за тебе ніхто вже не проголосує.
11.01.2026 20:42 Ответить
е-бабуси и прочие цифровизации творят чудеса, та шо верховный император вполне уверен в успехе.
11.01.2026 20:53 Ответить
е-бабусі це прямий шлях до Майдану.

в короткий путь, надовгії года.... в колонії суворого режиму, ЗЄльоні!

.
11.01.2026 21:01 Ответить
Треба, ще двушку на Москву завезти і буде все ок
11.01.2026 20:42 Ответить
Шо ти брешеш, брехло поцовотое? Твоі друзі Міндіч з цукерманом та кумом Чернишовим освоіли на будівництві трирівневого захисту МІЛЬЯРЩДИ і навіть на москву двушечку регулярно засилали.
11.01.2026 20:50 Ответить
обуїтєльні історії проти ночі із.... теплого бункера

.
11.01.2026 20:51 Ответить
З теплого Кіпру. ВладімСанич втомився і відпочивають на Кіпрі. З полусотней охорони, з виводком, барбером тощо. За наш рахунок.
11.01.2026 20:59 Ответить
може хоч сраку помиє, ЗЄсрнц...

.
11.01.2026 21:11 Ответить
О, вести. Вечерний выпуск. Та тут в Киеве люди замерзают, я представляю что там в прифронтовых регионах. Точне даже не хочу представлять.
11.01.2026 20:53 Ответить
зеленскийинформ мощный и, местами, справедливый.
11.01.2026 20:56 Ответить
11.01.2026 21:00 Ответить
тунелі не копають, тунелі пиляють

.
11.01.2026 21:12 Ответить
Вони ще тільки на тунелях не схематозили.
11.01.2026 21:25 Ответить
 
 