В части городов и сел приграничных областей - сложнейшая ситуация с энергетикой, - Зеленский
Есть общины, где ситуация с электроснабжением до сих пор чрезвычайно сложная. В частности, в части городов и сел приграничных областей.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня весь день – отчеты от премьер-министра Юлии Свириденко, наших чиновников, Офиса по ситуации в регионах. Восстановительные работы, электричество, отопление – главные темы. Есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей", – сказал глава государства.
Ремонтные работы в Киеве и области
Президент рассказал, что в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после вражеского удара, который произошел позавчера. Главная задача – восстановить энергоснабжение всех домов.
Также в Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины.
"Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Многое сделано, но до сих пор значительное количество семей без электричества. В целом по стране развернуты "пункты несокрушимости" во всех регионах, привлечены силы "Укрзалізниці", "Нафтогаза", других наших государственных компаний", - сказал Зеленский.
Ремонтные работы в других областях
"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область - везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи", - сказал президент.
Он отметил, что суровая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто.
"Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться", - подчеркнул Зеленский.
- Ранее в компании ДТЭК сообщали, что сейчас - самая сложная ситуация с электричеством за эту зиму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
- "наша цель біло сламать сістему" - ДЯКУЮ ви зламали ВСІ системи - медицину, енергетику, податкову ( ФОПи закриваються) ВСЕ ЗЛАМАЛИ маладца
а взагалі в них були лозунги як у комуністів - обіцяти всім все очевидно що і результат такий же - геноцид, війна, розруха і тотальний контроль
"сучий син Шаріков залишив нащадків"
проф.Преображенський
.
в короткий путь, надовгії года.... в колонії суворого режиму, ЗЄльоні!
.
.
.
.