В части городов и сел приграничных областей - сложнейшая ситуация с энергетикой, - Зеленский

Есть общины, где ситуация с электроснабжением до сих пор чрезвычайно сложная. В частности, в части городов и сел приграничных областей.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня весь день – отчеты от премьер-министра Юлии Свириденко, наших чиновников, Офиса по ситуации в регионах. Восстановительные работы, электричество, отопление – главные темы. Есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей", – сказал глава государства.

Ремонтные работы в Киеве и области

Президент рассказал, что в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после вражеского удара, который произошел позавчера. Главная задача – восстановить энергоснабжение всех домов.

Также в Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины.

"Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Многое сделано, но до сих пор значительное количество семей без электричества. В целом по стране развернуты "пункты несокрушимости" во всех регионах, привлечены силы "Укрзалізниці", "Нафтогаза", других наших государственных компаний", - сказал Зеленский.

Ремонтные работы в других областях

"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область - везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи", - сказал президент.

Он отметил, что суровая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто.

"Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в компании ДТЭК сообщали, что сейчас - самая сложная ситуация с электричеством за эту зиму.

