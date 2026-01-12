Ворог знову атакував енергетику: є знеструмлення, Київ та Київщину поступово переведуть на графіки відключень, - Міненерго

Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

На Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам.

За даними Міненерго, у Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлена низка населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Ситуація на Київщині

"У Києві та Київській тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

Погодні умови

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 - у Закарпатській, 36 - у Дніпропетровській та 15 - у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря", - додали в Міненерго.

