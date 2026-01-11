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Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджений об’єкт, і подякував їм за героїчну працю. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко перевірив відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах і подякував комунальникам за важку працю.

Він також показав у відео на своєму Telegram-каналі один з об’єктів, де тривають відновлювальні роботи, інформує Цензор.НЕТ. 

"Комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру. Щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян. Роботи тривають і вдень, і вночі. Я дякую нашим комунальникам, які працюють цілодобово. Під обстрілами. Після них. В умовах, коли не вистачає людей. Коли кожному доводиться працювати за двох фахівців", - написав Кличко.

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Мер зазначив, що тепло вже повернули у більшу частину столичних будинків. Але попереду ще багато роботи.

"Роботи дуже багато, але працюємо. Переконаний, що і ці виклики ми подолаємо", - наголосив Кличко.

Раніше мер повідомив, що без тепла в столиці залишаються понад тисячу будинків. В усі інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання повернули в усі будинки.

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Автор: 

Київ (21176) Кличко Віталій (3586) відновлення (847)
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Топ коментарі
+29
Дякуємо, Рятувальникам та Фахівцям комунальних господарств!!
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11.01.2026 16:51 Відповісти
+20
Низький уклін героїчний праці комунальників! Дякую меру Кличко за роботу!
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11.01.2026 17:08 Відповісти
+17
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11.01.2026 17:13 Відповісти

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