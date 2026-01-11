Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденный объект, и поблагодарил их за героический труд. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко проверил восстановительные работы на разрушенных инфраструктурных объектах и поблагодарил коммунальщиков за тяжелый труд.

Он также показал в видео на своем Telegram-канале один из объектов, где продолжаются восстановительные работы, информирует Цензор.НЕТ.

"Коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки врага инфраструктуру. Чтобы как можно скорее вернуть теплоснабжение в дома киевлян. Работы продолжаются и днем, и ночью. Я благодарю наших коммунальщиков, которые работают круглосуточно. Под обстрелами. После них. В условиях, когда не хватает людей. Когда каждому приходится работать за двоих специалистов", - написал Кличко.

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Мэр отметил, что тепло уже вернули в большую часть столичных домов. Но впереди еще много работы.

"Работы очень много, но мы работаем. Убежден, что и эти вызовы мы преодолеем", - подчеркнул Кличко.

Ранее мэр сообщил, что без тепла в столице остаются более тысячи домов. Во все остальные подачу теплоносителя восстановили. Водоснабжение вернули во все дома.

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