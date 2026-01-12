Враг снова атаковал энергетику: есть отключения электроэнергии, Киев и Киевскую область постепенно переведут на графики отключений, - Минэнерго

Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Отключение электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки обесточились потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях. Энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью.

В Одесской и Житомирской областях продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

По данным Минэнерго, в Черниговской области в результате обстрела врагом поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ситуация в Киевской области

"В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Применяются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Погодные условия

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

"Сейчас в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха", - добавили в Минэнерго.

