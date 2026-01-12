РУС
Рашисты атаковали важный энергообъект в Черниговской области

Российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточены ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Читайте также: В части городов и сел приграничных областей сложнейшая ситуация с энергетикой, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: Масштабная авария в энергосистеме обесточила часть Днепропетровской области, действуют аварийные отключения, - ДТЭК (обновлено)

обстрел (31288) Новгород-Северский район (70)
12.01.2026
Не дивно, що Череігівщина стала зоною вільного доступу для російських шахедів і їх безперешкодному руху по всій Україні для знищення інфраструктури як Чернігівщини так і всієї України, бо як виявляється саме Чернігівщина, звісно «за збігом обставин» і суто «випадково» стала зоною експансії Китаю в економічному і як наслідок політичному впливі, з усіми витікаючими з цього обсьавинами. Принаймі тепер зрозуміло чому дрони рашистів в небі Чернігівщини як червонокнижні птахи під час міграції і розмноження, яких заборонено чіпати.😡😡😡😡😡😡😡
Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.

Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.

Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.

Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.

Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»

Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/
12.01.2026
 
 