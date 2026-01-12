Рашисты атаковали важный энергообъект в Черниговской области
Российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.
Об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточены ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Что предшествовало?
- В ночь на 11 января российские оккупанты атаковали энергетику Украины. В результате атаки были краткосрочно обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Энергетики с ночи начали восстановительные работы.
- В ДТЭК заявили, что сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.
Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.
Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.
Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.
Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.
Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»
Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/