Рашисты атаковали важный энергообъект в Черниговской области

Российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточены ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Что предшествовало?

В ночь на 11 января российские оккупанты атаковали энергетику Украины. В результате атаки были краткосрочно обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Энергетики с ночи начали восстановительные работы.

В ДТЭК заявили, что сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

