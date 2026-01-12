Рашисты снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины: есть отключение электроэнергии
Второй день подряд враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Благодаря профессиональным действиям спасателей пожары, возникшие в результате вражеских ударов, удалось оперативно локализовать. Экстренные службы области работают над ликвидацией последствий.
"Правоохранительные органы осуществляют фиксацию военных преступлений России. Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение домов жителей области и предприятий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 11 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирщины: пострадали два работника.
- По данным Воздушных сил, ночью 12 января РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахедов": ПВО обезвредила 135 целей.
- Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
- Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
- Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.
