РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11007 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Житомирщины
552 1

Рашисты снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины: есть отключение электроэнергии

энергетика под ударом РФ

Второй день подряд враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

Благодаря профессиональным действиям спасателей пожары, возникшие в результате вражеских ударов, удалось оперативно локализовать. Экстренные службы области работают над ликвидацией последствий.

"Правоохранительные органы осуществляют фиксацию военных преступлений России. Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение домов жителей области и предприятий", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 11 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирщины: пострадали два работника.
  • По данным Воздушных сил, ночью 12 января РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахедов": ПВО обезвредила 135 целей.
  • Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
  • Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
  • Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.

Автор: 

обстрел (31288) энергетика (3024) Житомирская область (1468)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на Житомирщині добре підготувалися ,та шо нічого страшного ,не то шо в Києві
показать весь комментарий
12.01.2026 09:57 Ответить
 
 