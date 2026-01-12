РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством

Россияне обстреляли Одессу 12 января

В ночь на 12 января российские войска осуществили очередную атаку на Одессу, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, удар привел к повреждению инфраструктурного объекта, а также к перебоям с электроснабжением в одном из районов города. Известно о пострадавших мирных жителях.

Последствия ночной атаки на Одессу

В результате обстрела зафиксировано разрушение жилых домов и повреждение объектов критической инфраструктуры. Часть города осталась без света, продолжаются работы по оценке масштабов ущерба.

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. Предварительно, пострадали два человека", - сообщил Сергей Лысак.

Поврежденное жилье и работа служб

По информации главы ГВА, в Одессе разрушен один частный жилой дом. Еще четыре дома получили повреждения различной степени.

На места попаданий оперативно выехали аварийные и коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и восстановлением жизнеобеспечения.

Городские власти призывают жителей сохранять осторожность и следить за официальными сообщениями о дальнейшей ситуации в городе.

беспилотник (4726) обстрел (31288) Одесса (8166) атака (906) Шахед (1803)
От цей клятий Кличко.
І в Одесі теж не зробив ППО, не сховав трансформатори, не виробив мільйон антидронів і не впровадив розподілену енергосистему замість Галущенка з Міндічами.

Здавалося б, причому тут ЗЄіКо...
показать весь комментарий
12.01.2026 03:10 Ответить
 
 