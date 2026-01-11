РУС
Обстрелы Ривненщины
324 0

Российские обстрелы повредили инфраструктуру на Ривненщине, - ОВА

Обстрелы Ровенской области 11 января

Российские войска в течение дня обстреливали населенные пункты на севере Ривненской области, в результате чего зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Ривненской областной военной администрации Александра Коваля.

Ликвидация последствий вражеских ударов

По словам главы ОВА, атаки продолжались почти в течение суток и были направлены на северные районы области. Несмотря на интенсивные обстрелы, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Александр Коваль отметил, что день был сложным для региона, но самое важное — сохранены человеческие жизни.

"Сегодня был тяжелый день для Ривненской области. Враг почти в течение суток атаковал наши северные районы. К счастью, люди не пострадали. Впрочем, есть повреждения инфраструктуры", - сообщил глава ОВА.

Сейчас профильные службы работают на местах и занимаются ликвидацией последствий вражеских ударов. Объемы повреждений уточняются.

РФ нанесла удар по Вольнянску в Запорожской области

Также в воскресенье, 11 января, российские войска атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожской области. 

В результате обстрела разрушены и повреждены жилые дома, погибла женщина. Еще один человек ранен. 

Вечером воскресенья, 11 января, российские военные продолжили обстрелы Украины. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги. 

  • Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

