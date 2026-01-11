РФ нанесла удар по Вольнянску в Запорожской области: один человек погиб и один ранен
Сегодня, 11 января, российские войска атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожской области, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, российские беспилотники нанесли удар по городу, в результате чего разрушены и повреждены жилые дома.
В результате атаки погибла женщина. Еще один человек ранен - ему оказывается вся необходимая помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
zельоні гауляйтери існують аби повідомляти про удари паРаші та валити вину на місцеву владу і відбілювати Оманську ZеГниду