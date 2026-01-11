РФ нанесла удар по Вольнянску в Запорожской области: один человек погиб и один ранен

Сегодня, 11 января, российские войска атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, российские беспилотники нанесли удар по городу, в результате чего разрушены и повреждены жилые дома.



В результате атаки погибла женщина. Еще один человек ранен - ему оказывается вся необходимая помощь.

