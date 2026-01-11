РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
415 2

РФ нанесла удар по Вольнянску в Запорожской области: один человек погиб и один ранен

РФ атаковала Вольнянск

Сегодня, 11 января, российские войска атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, российские беспилотники нанесли удар по городу, в результате чего разрушены и повреждены жилые дома.

В результате атаки погибла женщина. Еще один человек ранен - ему оказывается вся необходимая помощь.

Автор: 

обстрел (31274) Вольнянск (1)
https://t.me/ivan_fedorov_zp/31481 повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров

zельоні гауляйтери існують аби повідомляти про удари паРаші та валити вину на місцеву владу і відбілювати Оманську ZеГниду
11.01.2026 13:54 Ответить
а у відповідь потужно

11.01.2026 14:11 Ответить
 
 