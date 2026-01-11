РФ вдарила по Вільнянську на Запоріжжі: одна людина загинула й одну поранено
Сьогодні, 11 січня, російські війська атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області, унаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, російські безпілотники вдарили по місту, унаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
Унаслідок атаки загинула жінка. Ще одна людина поранена - їй надається уся необхідна допомога.
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