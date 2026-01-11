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Новини Обстріли Запорізької області
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РФ вдарила по Вільнянську на Запоріжжі: одна людина загинула й одну поранено

РФ атакувала Вільнянськ

Сьогодні, 11 січня, російські війська атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, російські безпілотники вдарили по місту, унаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

Унаслідок атаки загинула жінка. Ще одна людина поранена - їй надається уся необхідна допомога.

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