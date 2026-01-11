Росіяни завдали 821 удар по Запорізькій області: троє людей поранено. ФОТОрепортаж
Загалом упродовж доби окупанти завдали 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Поранені та пошкодження
Як зазначається, троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район.
Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок.
Чим атакували окупанти?
Минулої доби російські війська застосовували проти України авіацію, безпілотники різної модифікації, РСЗВ та артилерію
Зокрема:
- війська рф здійснили 6 авіаударів по Різдвянці, Самійлівці, Новоукраїнці, Шевченківському, Юрківці, Таврійському.
- 468 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Солодке.
- 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Зеленому.
- 342 артудари нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Дорожнянці, Зеленому, Варварівці, Солодкому.
Наслідки обстрілів
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