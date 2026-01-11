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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Росіяни завдали 821 удар по Запорізькій області: троє людей поранено. ФОТОрепортаж

Загалом упродовж доби окупанти завдали 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені та пошкодження

Як зазначається, троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок.

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Чим атакували окупанти?

Минулої доби російські війська застосовували проти України авіацію, безпілотники різної модифікації, РСЗВ та артилерію

Зокрема:

  • війська рф здійснили 6 авіаударів по Різдвянці, Самійлівці, Новоукраїнці, Шевченківському, Юрківці, Таврійському.
  • 468 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Солодке.
  • 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Зеленому.
  • 342 артудари нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Дорожнянці, Зеленому, Варварівці, Солодкому.

Також дивіться: За тиждень бійці 11-ї бригади НГУ завдали 494 ударів по ворогу на Запоріжжі та Херсонщині. ВIДЕО

Наслідки обстрілів

Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі

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обстріл (35269) Запорізька область (5154)
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