Россияне нанесли 821 удар по Запорожской области: трое человек ранены. ФОТОрепортаж

Всего за сутки оккупанты нанесли 821 удар по 27 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые и повреждения

Как отмечается, три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожский район.

Поступило 42 сообщения о повреждении жилья, автомобилей.

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Чем атаковали оккупанты?

За прошедшие сутки российские войска применяли против Украины авиацию, беспилотники различной модификации, РСЗО и артиллерию

В частности:

войска РФ нанесли 6 авиаударов по Рождественке, Самойловке, Новоукраинке, Шевченковскому, Юрковке, Таврическому.

468 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Комышеваху, Кушугум, Новониколаевку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку, Сладкое.

5 обстрелов из РСЗО нанесены по Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Зеленому.

342 артиллерийских удара нанесены по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Дорожнянке, Зеленому, Варваровке, Сладкому.

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Последствия обстрелов









