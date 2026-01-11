Россияне нанесли 821 удар по Запорожской области: трое человек ранены. ФОТОрепортаж
Всего за сутки оккупанты нанесли 821 удар по 27 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Раненые и повреждения
Как отмечается, три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожский район.
Поступило 42 сообщения о повреждении жилья, автомобилей.
Чем атаковали оккупанты?
За прошедшие сутки российские войска применяли против Украины авиацию, беспилотники различной модификации, РСЗО и артиллерию
В частности:
- войска РФ нанесли 6 авиаударов по Рождественке, Самойловке, Новоукраинке, Шевченковскому, Юрковке, Таврическому.
- 468 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Комышеваху, Кушугум, Новониколаевку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку, Сладкое.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Зеленому.
- 342 артиллерийских удара нанесены по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Дорожнянке, Зеленому, Варваровке, Сладкому.
Последствия обстрелов
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